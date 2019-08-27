Здесь интересно

Правительство Москвы организовало несколько дополнительных мероприятий для успешного завершения акции "День без турникетов" 31 августа.

Утром в пятницу на смотровой площадке Panorama 360 выступят музыканты школы Маскелиаде: электро-поп-исполнительница Вика Пестрова, арт-поп-дуэт Hristina, а также Даша Аврамова, синтезирующая в своем творчестве жанры инди-попа и фанка.

Вечером в технопарке "Нагатино" состоится оперный концерт солистки Государственного музыкального-педагогического института имени Ипполитова-Иванова Даяны Осадиайе.

Кроме того, 30 и 31 августа в детском технопарке "Инжинириум" можно будет посетить интерактивную инсталляцию художника Михаила Медведева "Космос-дуршлаг", где из бытовых предметов создан образ единого космического пространства.

В мастерской "Первая кузня", технопарке "Слава", комплексе Cyberspace и детских технопарках "Байтик" и "Москва" пройдут экскурсии, а в технопарках "Инжинириум", "Вертикальный взлет" и детском технопарке равных возможностей РГСУ запланированы мастер-классы по освоению профессий будущего.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в заключительные дни лета москвичи смогут увидеть, как творческая среда меняет городские пространства, а также узнать, как создаются решения экономического и культурного значения.

Зарегистрироваться можно на сайте акции.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетило около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.

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