Автомагистраль

Остановка "Печорская улица" заработала на улице "Осташковская" по направлению движения транспорта по ночному маршруту Н6 25 августа.

Служащие ГУП "Мосгортранс" ознакомили пассажиров с информацией о начале курсирования по маршруту автобуса Н6 при перемещении к улице Осташковская с остановкой "Печорская улица".

Дополнительная остановка расположена на улице Енисейская между действующими остановками "Радужная улица" и "Метро «Бабушкинская".

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