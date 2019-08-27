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Автомагистраль
В Москве появилась остановка "Печорская улица"
Автобус Н6 будет следовать по привычному для него направлению и на улице "Осташковская" остановится на остановке "Печорская улица"..
Остановка "Печорская улица" заработала на улице "Осташковская" по направлению движения транспорта по ночному маршруту Н6 25 августа.
Служащие ГУП "Мосгортранс" ознакомили пассажиров с информацией о начале курсирования по маршруту автобуса Н6 при перемещении к улице Осташковская с остановкой "Печорская улица".
Дополнительная остановка расположена на улице Енисейская между действующими остановками "Радужная улица" и "Метро «Бабушкинская"..
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