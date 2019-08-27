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Автомагистраль

В Москве появилась остановка 'Печорская улица'

Фото: www.flickr.com

В Москве появилась остановка "Печорская улица"

Информационный Центр Правительства Москвы 27 августа 2019г., 15:36

Автобус Н6 будет следовать по привычному для него направлению и на улице "Осташковская" остановится на остановке "Печорская улица".

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Остановка "Печорская улица" заработала на улице "Осташковская" по направлению движения транспорта по ночному маршруту Н6 25 августа.

Служащие ГУП "Мосгортранс" ознакомили пассажиров с информацией о начале курсирования по маршруту автобуса Н6 при перемещении к улице Осташковская с остановкой "Печорская улица".

Дополнительная остановка расположена на улице Енисейская между действующими остановками "Радужная улица" и "Метро «Бабушкинская".

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