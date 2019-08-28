Московская сцена

Фестиваль проводится в столице в шестой раз. 31 августа в 13:00 на Поклонной горе состоится это праздничное мероприятие. В рамках XVII Московского фестиваля прессы редакция газеты «Вечерняя Москва» совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проведет шестой праздник «Народы Москвы».

Праздник «Народы Москвы» – это красочное представление, в рамках которого творческие коллективы многонациональной столицы представят гостям праздника мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и музыкальные инструменты. «Народы Москвы» – уникальное мероприятие, целью которого является укрепление межнационального согласия, межконфессионального мира и профилактика экстремизма и национализма в столице.

Идее проведения праздника предшествовал мультимедийный проект «Народы Москвы», который существует на протяжении 6 лет в формате еженедельных встреч с представителями разных народов в прямом эфире студии сетевого вещания. За это время в гостях у «Вечерки» побывали представители более 130 национальностей, проживающих в Москве.

Представление пройдет на главной сцене в формате городского мюзикла, где у зрителей будет возможность стать непосредственными участниками постановки.

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