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Автомагистраль
Тридцать дополнительных табло будет установлено на МКАД
Правительство Москвы к концу года распорядилось установить дополнительные электронные табло и дорожные знаки..
Власти Москвы планируют до конца текущего года обновить на МКАД 26 электронных табло и 150 дорожных знаков.
До конца года на МКАД появятся обновленные 26 электронных табло и 150 управляемых дорожных знаков для эффективного информирования водителей и предотвращения аварийных ситуаций.
В пресс-службе ЦОДД уточнили ТАСС, что устройства оперативно сообщают водителям о дорожной ситуации, погодных условиях. Кроме того, они отображают сведения об ограничениях или перекрытиях дорог, угнанных автомобилях, а также о правилах дорожного движения. Сейчас в городе установлено 177 табло в рамках развития интеллектуальной транспортной системы..
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