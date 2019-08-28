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Автомагистраль

Тридцать дополнительных табло будет установлено на МКАД

Тридцать дополнительных табло будет установлено на МКАД

Информационный Центр Правительства Москвы 28 августа 2019г., 13:36

Правительство Москвы к концу года распорядилось установить дополнительные электронные табло и дорожные знаки.

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Власти Москвы планируют до конца текущего года обновить на МКАД 26 электронных табло и 150 дорожных знаков.

До конца года на МКАД появятся обновленные 26 электронных табло и 150 управляемых дорожных знаков для эффективного информирования водителей и предотвращения аварийных ситуаций.

В пресс-службе ЦОДД уточнили ТАСС, что устройства оперативно сообщают водителям о дорожной ситуации, погодных условиях. Кроме того, они отображают сведения об ограничениях или перекрытиях дорог, угнанных автомобилях, а также о правилах дорожного движения. Сейчас в городе установлено 177 табло в рамках развития интеллектуальной транспортной системы.

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