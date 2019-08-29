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Автомагистраль
Изменения в схеме движения транспорта произойдут с 1 сентября
Направление движения из-за работ по благоустройству Москвы изменится.
Запланировано комплексное благоустройство Москвы. Оно
начнется 1 сентября 2019 года.
Для перемещения с помощью транспортных средств останется участок от улицы Ильинка в сторону Малого Черкасского переулка (прежде движение было в обратную сторону). Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.
Благодаря изменению схемы, движение на Лубянской площади станет более безопасным, так как у водителей будет меньше перестроений. Также ожидается снижение нагрузки на улице Ильинка.
Кроме того, в Большом Черкасском переулке улучшили условия для пешеходов. Стали шире тротуары и появилось несколько дополнительных пешеходных переходов возле домов 6/7с1, 8/6с1, 2/10..
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