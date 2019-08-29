В начале 2019 года московские образовательные и воспитательные учреждения посетят 1,5 миллиона человек. Детсады и школы примут рекордное количество детей.

Правительство Москвы считает эту цифру рекордной, такого никогда не было за всю историю Москвы.

Общегородской педагогический совет подвел итоги и определил статистические данные по этому вопросу в рамках московского международного форума "Город образования".

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