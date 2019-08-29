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Персона

Cкандал в Сочи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Cкандал в Сочи

M24.ru 29 августа 2019г., 15:25

Филипп Киркоров высказал свое недовольство организаторам фестиваля "Новая волна".

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Нецензурные фразы адресовал Филипп Киркоров организаторам музыкального фестиваля в Сочи. Артист возмутился из-за того, что подготовка на конкурсе "Новая волна" к его номеру пошла не по плану.

Он заявил, что, пока он не отрепетирует выступление, шоу не начнется. Один из присутствующих в это время на площадке снял это на камеру и выложил в интернет. Поклонники певца стали его оправдывать. Они считают, что Киркоров разозлился справедливо, другие же оказались недовольны таким поступком. В июле стало известно об иске от одной из строительных фирм к артисту.

Ее представители требуют взыскать с него 7,6 миллиона рублей, которые якобы не были выплачены музыкантом за ремонт его подмосковного дома в Одинцовском районе.

В июне сообщалось, что суд не стал удовлетворять иск к Киркорову на 272 миллиона рублей о нарушении авторских прав от французского исполнителя Дидье Маруани. Истец утверждал, что ответчики незаконно использовали фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в песне "Жестокая любовь".

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