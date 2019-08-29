Для подготовки инфраструктуры Московского центрального кольца (МЦК) к переходу на 4-минутный интервал движения поездов частично будут отменены рейсы «Ласточек» в пятницу, 30 августа, а также в ближайшие выходные — 31 августа и 1 сентября.

Так, в пятницу и в субботу, 30 и 31 августа, «Ласточки» частично будут отменены в вечернее время с 22:00 до 01:00. В субботу и в воскресенье, 31 августа и 1 сентября, изменения расписания коснутся утренних рейсов, курсирующих в период до 07:30.

Вечером в пятницу и субботу последний поезд со всеми остановками отправится со станции МЦК Андроновка в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. После 23:40 поезда на МЦК перестанут курсировать.

Утром в субботу первые поезда на МЦК начнут курсировать в 5:50, а в воскресенье - в 5:44. В эти выходные дни до 7:30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут). В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 1 сентября, после 7:30.

Временные изменения в расписании движения поездов связаны с подготовкой к переходу на 4-х минутный интервал движения в часы пик и на 8-минутный интервал вне часа пик.

Напомним, сейчас интервал между поездами «Ласточками» на Московском центральном кольце составляет 5 минут, а за пределами часа пик поезда курсируют с интервалом 10 минут.

Просим планировать маршруты заранее с учетом изменений в режиме работы МЦК и приносим извинения за временные неудобства.

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