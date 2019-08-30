Аварийная ситуация зафиксирована на 108-м километре трассы М-10 "Россия" следовавший из Санкт-Петербурга в Москву автобус "Mercedes Sprinter" врезался в грузовой автомобиль Skania.

В салоне автобуса находились восемь человек – пять граждан Монголии и три гражданина Белоруссии. В результате инцидента водитель и пять пассажиров микроавтобуса были госпитализированы с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на перегоне Раменское – Броницы Рязанского направления Московской железной дороги случилась авария с участием автомашины и поезда. Инцидент произошел на перегоне, оборудованном светозвуковой сигнализацией. Водитель легкового автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути, локомотивная бригада не успела затормозить. В результате столкновения авто отбросило на соседний путь. Пострадавших в результате ДТП нет. Из-за аварии были задержаны две электрички.

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