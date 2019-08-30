Саломе Зурабишвили заявила о необходимости уменьшить экономическую зависимость от России. Президент Грузии выступила на международном форуме MEDEF во Франции.

По ее мнению Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

"Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции", – сказала Зурабишвили. Кроме того, глава Грузии обвинила Россию в "ежедневных провокациях", передает РИА Новости.

Также Зурабишвили заявила, что Москва "играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания – стабильность, демократию и европейский путь". Ранее президент Грузии указала, что диалог между странами может возобновиться в случае изменения позиции России.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что если Тбилиси хочет наладить диалог, нужны конкретные шаги, а не заявления с условиями.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло". 29 июля стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways понесла ущерб в 25 миллионов долларов после запрета прямых полетов в Россию.

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