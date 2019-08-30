Презентация новейшей модификации от компании Apple состоится 10 сентября в 10:00 (21:00 мск) в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния).

По данным СМИ, компания презентует три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch.

Также корпорация представит новые модели аксессуаров, в том числе наушники AirPods и "умную" колонку HomePod, передает News.ru.

Ранее стали известны характеристики новых устройств Apple. В частности, компания улучшит водонепроницаемость устройств и усовершенствует работу Face ID.

.