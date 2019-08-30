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Автомагистраль
В Турчаниновом переулке ограничено движение транспорта
Ограничения движения транспорта в переулке вызваны работами по по подрезке деревьев..
Благоустройству территории стало причиной ограничения движения по Турчанинову переулку с 31 августа. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Отмечается, что ограничения связаны с проведением работ по кронированию деревьев.
«Движение по Турчанинову пер. ограничат 31 августа из-за проведения работ по кронированию зеленых насаждений. Ограничения коснутся одной полосы и будут действовать 31 августа с 7:00 до 10:00 на участке Турчанинова пер. от пересечения с ул. Остоженка до д. 3 стр. 5», - говорится в сообщении..
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