Происшествия

Cнова поезда начали двигаться в направлении южного участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена в соответствии с графиком. Движение составов введено в график на салатовой ветке метро. До того поезда проходили с увеличенными интервалами из-за осмотра инфраструктуры.

Там проверяли все системы, которые связаны с движением поездов. Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный в 2022 году. Станции накроют специальными ограждениями, крышей и забором для удобства жителей.

Оборотные тупики на конечной станции "Физтех" построят наземным способом, но снаружи засыплют землей, чтобы в поселке не создавалось шума.

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