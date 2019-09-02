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Происшествия

Восстановлен график движения поездов метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восстановлен график движения поездов метро

M24.ru 02 сентября 2019г., 09:06

На салатовой ветке поезда пребывают в соответствии с расписанием.

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Cнова поезда начали двигаться в направлении южного участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена в соответствии с  графиком. Движение составов введено в график на салатовой ветке метро. До того поезда проходили с увеличенными интервалами из-за осмотра инфраструктуры.

Там проверяли все системы, которые связаны с движением поездов. Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный в 2022 году. Станции накроют специальными ограждениями, крышей и забором для удобства жителей.

Оборотные тупики на конечной станции "Физтех" построят наземным способом, но снаружи засыплют землей, чтобы в поселке не создавалось шума.

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Москва-Инфо
   