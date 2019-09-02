Московская сцена

Неделя Street Music начинается на ВДНХ в рамках фестиваля уличной культуры "Ритм моего города".

Для посетителей подготовили различные мастер-классы, публичную дискуссию о хип-хоп-культуре, музыкальные баттлы. Также гостей ждут выступления популярных исполнителей.

2 и 3 сентября мероприятия будут проходить на Главной аллее ВДНХ, а с 4 по 7 сентября – на площади Промышленности.

Также в рамках фестиваля запланирована премьера поэтического шоу "Король поэтов". Это хип-хоп-баттл, который совмещает классическую поэзию и рэп-культуру. Участники представят классические стихотворения в рэп-обработке, а затем, используя стиль автора, создадут свои. На заключительном этапе шоу станет известен исход баттла.

3 сентября звезды хип-хоп-культуры поговорят о преемственности поколений и эволюции смыслов в уличной музыке. Также в этот день пройдет баттл "Свободный стиль", где посоревнуются столичные битмейкеры и битбоксеры. Баттл продлится 4 и 5 сентября, а суперфинал запланирован на 6 сентября.

Премьера сказочного фристайл-сторителлинга "РэПушкин" состоится в среду, 4 сентября. Юные рэперы исполнят сказки Александра Пушкина, используя приемы битбокса, фристайла и брейкинга. Также посмотреть шоу можно будет 5 и 6 сентября.

Более подробное расписание мероприятий – здесь.

Ранее стало известно, что в Тульской области 14 сентября состоится фестиваль Russian Woodstock 50. В нем примут участие 52 коллектива.

Как сообщил продюсер Игорь Сандлер, на мероприятии будет четыре сцены. Кроме того, будет зоны, где можно послушать винил, а также комнаты памяти ушедших музыкантов. Также будет организована сцена с мастер-классами и сцена с "музыкой улиц". В Россию приглашены участники легендарного фестиваля: Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears.

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