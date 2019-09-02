Московская сцена

В конце августа в Москве впервые прошёл Московский финал вокального проекта «Кубок Москвы по караоке 2019» в номинации "В Мире Животных".Целью конкурсной номинации явилось желание организаторов призвать к слиянию природы и человека, а также её защита и популяризация всей природы планеты, доброты к ней, в песенном творчестве. Номинация Конкурса призывает, через песню обратить внимание на хрупкость и красоту нашей природы и её животного мира. А также стимулировать к написанию молодых авторов песен о нашем животном мире и красоте нашей природы.

Каждый участник конкурса представил на суд компетентного жюри песню, рассказывающую о животных. Председателем жюри конкурса стал всеми горячо любимый и всеми известный бессменный ведущий телевизионной программы «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ», доктор биологических наук, профессор. Н.Н.Дроздов. В этот вечер жюри пришлось не легко, определить среди всех конкурсантов победителя было очень сложно. Участники подготовились и иногда приводили жюри в восторг выходя на сцену караоке –клуба «Империя» в костюмах зайчиков, лисят, медвежат, несмотря на то, что средний возраст участников был 30 лет, каждая песня о животном мире была подана с азартом и с максимальной отдачей. 3 место выиграл врач –терапевт Олег Местников, 2 место осталось за экономистом Екатериной Лузиной, ну а первой стала домохозяйка Инна Кушпова, и именно ей представитель Н.Н.Дроздова Молодой академик Станислав Берестовский вручил диск от председателя жюри Н.Н. Дроздова с песнями в его исполнении. Все победители получили путёвки в Турцию на двоих от компании "ROYAL TREVEL", компания для укрепления семьи "Розовый Кролик" предоставила свои замечательные призы, а благотворительный фонд" ДОБРО в ПУТИ" пригласил всех финалистов для участия в благотворительных концертах организованных фондом. В конце октября состоится финал Чемпионата России по караоке 2019,где песню о животных уже будут исполнять победители региональных отборочных этапов. Ну а всем любителям песни в Москве, стоит заранее побеспокоится о местах зрителей на финале «Кубка Москвы по караоке 2019.»,который состоится уже совсем скоро в конце сентября в одном из лучших мест в Москве. И конечно же Международная ассоциация караоке и Продюсерская компания «Русский Музыкальный Банк»,(являющаяся лидером в России по организации культурно-массовых мероприятий в области караоке) приглашает всех желающих для участия на новый обновлённый вокальный проект «КУБОК Москвы по караоке -2020».

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