Дворец спорта "Мегаспорт" примет 7 сентября на сврей арене участникв двух чемпионатов мира по танцевальному спорту. В них примут участие более 500 человек из 50 стран.

В чемпионате мира по латиноамериканской программе будут соревноваться танцевальные дуэты более чем из 40 стран. Россию представят члены сборной команды по танцевальному спорту действующие чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы Армен Цатурян и Светлана Гудыно, а также серебряные призеры чемпионата России Андрей Гусев и Вера Бондарева.

За титул чемпионов в дисциплине "Ансамбли – европейская программа" будут бороться команды в направлении формейшен – зрелищный групповой танец. Среди команд – многократные чемпионы России и мира "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми.

Вечерняя часть соревнований начнется в 19:00.

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