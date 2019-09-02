Московская жизнь
Торжественное построение кадетов состоится седьмого сентября
Около тысячи учеников кадетского класса примут участие в построении на линейке у Музея Победы..
7 сентября в День города Москвы начнет работу образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы».
Более тысячи учеников кадетских классов столицы в возрасте
от 14 до 17 лет соберутся в этот день на площади для торжественной линейки.
Поддержать и поздравить ребят придут представители московского Департамента
образования, ветераны, представители общественных организаций и родители. Об
этом сообщила пресс-служба музея.
Главным событием торжества станет выставление почетного караула Поста №1 у «Огня Памяти и Славы». Церемония смены караула в исполнении московских кадетов будет проходить каждые 15 минут.
После выставления караула все присутствующие возложат цветы к «Огню Памяти и Славы» и будет объявлена минута молчания. Завершит церемонию торжественный марш кадетских расчетов во главе со знаменной группой с Флагом кадетского движения столицы.
Праздник продолжится уже в самом Музее Победы, где для воспитанников кадетских классов проведут экскурсию.
Посмотреть торжественную церемонию выставления почетного караула на Посту №1 могут все желающие.
Начало мероприятия в 10:00..
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