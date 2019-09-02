7 сентября в День города Москвы начнет работу образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы».

Более тысячи учеников кадетских классов столицы в возрасте от 14 до 17 лет соберутся в этот день на площади для торжественной линейки. Поддержать и поздравить ребят придут представители московского Департамента образования, ветераны, представители общественных организаций и родители. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Главным событием торжества станет выставление почетного караула Поста №1 у «Огня Памяти и Славы». Церемония смены караула в исполнении московских кадетов будет проходить каждые 15 минут.

После выставления караула все присутствующие возложат цветы к «Огню Памяти и Славы» и будет объявлена минута молчания. Завершит церемонию торжественный марш кадетских расчетов во главе со знаменной группой с Флагом кадетского движения столицы.

Праздник продолжится уже в самом Музее Победы, где для воспитанников кадетских классов проведут экскурсию.

Посмотреть торжественную церемонию выставления почетного караула на Посту №1 могут все желающие.

Начало мероприятия в 10:00.

.