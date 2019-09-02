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Автомагистраль
Ограничения в движении в Москве ожидаются 6 сентября
Несколько улиц будут перекрты в центре столицы..
В центре столицы 6 сентября будет перекрыто движение на трех улицах в связи с проведением крестного хода.
Перекрытия в связи с проведением крестного хода действуют 6
сентября 2019 года с 12:00 до 12:30 на улице Петровке, Крапивенском переулке,
Петровском бульваре.
Как уточняется, движение перекроют полностью.
До 4 сентября перекрыто движение в двух переулках в столичном районе Хамовники в связи с ремонтными работами. А с 5 по 9 сентября будет перекрыто движение в центре столицы из-за проведения Дня города..
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