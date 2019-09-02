Автомагистраль

В центре столицы 6 сентября будет перекрыто движение на трех улицах в связи с проведением крестного хода.

Перекрытия в связи с проведением крестного хода действуют 6 сентября 2019 года с 12:00 до 12:30 на улице Петровке, Крапивенском переулке, Петровском бульваре.



Как уточняется, движение перекроют полностью.

До 4 сентября перекрыто движение в двух переулках в столичном районе Хамовники в связи с ремонтными работами. А с 5 по 9 сентября будет перекрыто движение в центре столицы из-за проведения Дня города.

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