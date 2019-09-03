19 сентября в 19.00 в Государственном музее А.С. Пушкина (Денежный пер., 32) состоится вернисаж персональной выставки французского художника русского происхождения Александры Отиевой «Путешествие в мечту. Акварель и Шелк». А с 20 сентября по 20 октября 2019 года для публики будет открыта выставка ее акварелей и шелковых платков, дизайн которых основан на лучших картинах Отиевой.

Выставку откроют генеральный директор музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, художник Никас Сафронов, журналист, писатель, радио- и телеведущий Андрей Максимов, писатель Александр Сенкевич. Музыкальные подарки для гостей представят балерина Большого театра Дарья Ловцова и артист театра «Геликон-Опера» Дмитрий Хромов, а актриса театра и кино Мария Голубкина выступит с поэтической программой.

Александра Отиева живёт и работает на Французской Ривьере, является лауреатом международных конкурсов и выставок, получила широкую известность как акварелист с неповторимой индивидуальностью. Сегодня она востребованный мастер, чьи выставки регулярно проходят в Европе и США, и чьи картины ценят зрители и коллекционеры. Сейчас в портфолио Отиевой более трёхсот работ, ее акварели находятся как в государственных музеях, так и в частных собраниях Москвы, Парижа, Ниццы, Нью-Йорка, Монако, Монтре и многих других городов мира.

Художник работает в технике акварели по-мокрому, одной из самых сложных в живописи, и более 20 лет остаётся ей верна.

В 2016 году Отиева создала марку класса люкс «Alexandra Otieva. France”, которая выпускает коллекции эксклюзивных шелковых платков, парео и шляп персонального дизайна, основанных на ее картинах. Продукцию бренда Отиевой выбирают мировые звезды: Фанни Ардан, Энди МакДауэлл, Мэй Маск, Эрик Робертс и многие другие.

В Государственном музее А.С. Пушкина будут представлены лучшие работы Отиевой разных лет, которые рассказывают историю о путешествии в мечту: о свободе и счастье, о роскоши Лазурного Берега и бирюзовом море, о красоте природы и другой реальности.

Специально для этой выставки, в год 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, Александра Отиева создала несколько платков с декоративными орнаментами, основой дизайна которых послужили росписи потолков в музее А.С. Пушкина. Изящным дополнением выставки станет коллекция платков, посвященных Пушкину, из фонда музея. В их числе – платки, выпущенные в 1800 - начале 1900 годов.

«Деятельность художников не всегда ограничивается рамками холста, иногда самые интересные творческие эксперименты происходят в мире текстиля. К дизайну текстиля в свое время общались Леон Бакст, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Густав Климт… Мне хотелось наиболее полно показать возможности воплощения художественных замыслов на примере платков, посвященных Пушкину. Чтобы зритель смог погрузиться в разные эпохи, посмотреть, что создавалось ранее, и что теперь», - комментирует концепцию выставки Александра Отиева.



Выставка открыта: 20 сентября – 20 октября 2019 года

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