Только за этот год уже более 100 тысяч заявителей оформили заграничный паспорт через центры госуслуг «Мои Документы».

Сейчас в центрах госуслуг доступно оформление двух видов загранпаспортов: сроком на 5 и 10 лет (биометрический паспорт). Госпошлина за эти документы для взрослых составляет 2000 и 5000 рублей, для детей 1000 и 2500 рублей соответственно. В отличие от паспорта нового образца, в пятилетний паспорт родители могут внести информацию о детях до 14 лет, не оформляя ребенку личный документ. Биометрический паспорт нового образца действует в течение 10 лет и изготавливается отдельно и для взрослого, и для ребенка.

Подать заявление на изготовление паспорта старого образца можно как онлайн на сайте gosuslugi.ru, так и лично при посещении центра госуслуг. При этом имеется возможность оформить предзапись на предоставление данной услуги на mos.ru. Подача заявления для получения загранпаспорта сроком действия 10 лет возможна только онлайн. Сроки изготовления документов одинаковы. Если заявление подано по месту жительства, паспорт будет готов в течение месяца, если по месту пребывания или фактического проживания – в течение 3 месяцев.

Большим преимуществом пятилетнего загранпаспорта является возможность срочного оформления. Ускоренное изготовление документа осуществляется в случае, если заявителю необходимо срочное лечение за границей или навестить тяжело больного родственника в другой стране. Готовый документ будет выдан не позднее чем на четвертый рабочий день со дня регистрации заявления. Изготовление загранпаспортов также входит в жизненные ситуации «Я потерял документы» и «Перемена имени», что означает возможность замены всех документов «одним пакетом».

В центрах «Мои документы» можно получить еще ряд полезных для путешественников услуг: оформить международное водительское удостоверение, сделать фото для визы и забронировать путевку с помощью дополнительного сервиса «Мои путешествия», расположенного во флагманских офисах. Кроме того, при отсутствии дома более 5 дней, у заявителя есть возможность обратиться в любой центр госуслуг и сделать перерасчет платежей ЖКУ (если не установлены счетчики).

Центры «Мои Документы» предоставляют более 260 услуг, 98 % из которых можно получить по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации. Открыты районные центры госуслуг с 8:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.

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