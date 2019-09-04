Прогнозирование в министерстве экономического развития показало, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется увеличение доходов населения и производительности труда.

Максим Орешкин сообщил что это открывает возможность для практической дискуссии, как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране. Решать задачи нужно постепенно.

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. Это должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплаты. Глава кабмина добавил, что "сию секунду" идею не осуществить, так как нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. До этого Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Инициативу прокомментировал главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян. По его словам, меру необходимо протестировать, организовав специальный эксперимент.

Он выразил мнение, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное.

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