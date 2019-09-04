Владивосток может претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 или 2036 года, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

2032 год – это ближайшая возможность, но учитывая, что есть определенный географический порядок выбора кандидата, то скорее можно говорить о 2036 годе. Времени более чем достаточно, но его не нужно терять.

Cоответствовать требованиям МОК Владивосток сможет, если там появятся необходимая инфраструктура и крупные спортивные объекты.

По словам главы ОКР, важным аспектом заявки является гарантия того, что страна или город не будут нести дополнительных расходов.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028 – Лос-Анджелес.

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