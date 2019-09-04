Ввод в эксплуатацию и отладка системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, операторами tax free, ФТС России и ФНС России запланирована на 2020 год.

Проект охватит всю территорию России без ограничений.

Турист будет приобретать товар в магазине, ему будет выдаваться чек tax free со штрих-кодом. Информация о чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных органов. Вылетая из России при прохождении таможенного контроля турист будет предъявлять товар и чек tax free таможеннику.

Дальше будет сканироваться штрих-код, проставляться отметка от убытии товара с территории ЕАЭС в электронном виде. Информация в электронном виде будет направляться оператору tax free и в ФНС.

По данным Федеральной таможенной службы, с начала проекта по запуску tax free (с 17 апреля 2018 года) таможенные органы оформили более 74 тысяч чеков tax free (в 2018 году – более 42 тысяч, в 2019 – более 32 тысяч).

Стоимость товаров в оформленных в 2019 году чеках превысила в сумме 1,8 миллиарда рублей. Чаще всего возврат денежных средств оформляли туристы из Китая (70% случаев). За год Россия вернула иностранным туристам 1,3 миллиарда рублей НДС по tax free.

Востребованными стали одежда, обувь, кожгалантерея, косметика, наручные часы, ювелирные украшения, икра осетровых рыб, мобильные телефоны.

.