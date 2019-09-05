При строительстве жилого комплекса "ЗИЛАРТ" используется "жемчужное" стекло "стемалит" для облицовки дома №8. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. «Строители уже приступили к сборке стемалита: в настоящий момент смонтировано около 3900 кв. м – это примерно 15% от общего объема.

Руководитель архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян, он же автор единого дизайн-кода «ЗИЛАРТа», придумал специально для дома №8 уникальный способ обработки стемалита, благодаря чему материал приобрел перламутровый блеск», - пояснил Сергей Кузнецов.

Как говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры, при облицовке дома №8 ЖК «ЗИЛАРТ» все панели смонтируют под углом друг к другу, благодаря чему получится необычная «угольчатая» поверхность.

Она будет не только пропускать свет, но и отражать его. Собранные таким способом в единый фасад «жемчужные» стекла помогут дому не отбрасывать тень и одновременно выгодно подсвечивать окружающий ландшафт.

.