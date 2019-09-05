Образование/Карьера

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают школьников желания учиться, поэтому их лучше отменить. По мнению эксперта, если говорить про ЕГЭ, то такой формат экзаменации действительно не дает возможности творчески мыслить и нуждается в пересмотре.

"Вся деятельность наших школьников особенно в старших классах направлена сегодня на сдачу ЕГЭ. И фактически мы ребят лишаем очень важного элемента при обучении: свободы творчества, выбора и мышления", – считает он. По словам Комкова, школьников "загоняют в рамки" при подготовке к ЕГЭ, приучая решать однотипные задания еще со средней школы.

К тому же, "накручивают", что результат экзаменов определит их дальнейшую судьбу. Мы очень серьезно влияем на психику наших ребят в таком возрасте, когда они должны максимально заниматься творческим развитием... Надо быть предельно внимательными к психологии наших выпускников. Давайте дадим детям возможность проявить личность, характер и способности.



Сергей Комков

президент Всероссийского фонда образования



Однако полностью отказываться от экзаменов в любой форме все же не стоит, полагает Комков. Эксперт предположил, каким образом можно было бы проверять уровень знаний у школьников.

"Экзамены могут быть разные: творческие конкурсы, фестивали, викторины, написание творческих заданий и работ. Это тоже своего рода экзаменация, но она не будет пугать ребят. Наоборот, они будут бежать на подобного рода экзамен с огромной радостью, станут готовиться к соревнованиям и творческим конкурсам", – полагает эксперт.

Экзамены должны существовать, но только нужно понимать, в какой форме проводить экзаменацию.

Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своем негативном отношении к процессу выставления оценок и школьным экзаменам. По его мнению, последние следует и вовсе отменить. Он добавил, что его "сердце сжималось" каждый раз, когда учитель выбирал, кого из класса спросить на этот раз. По словам банкира, сама организация школьного распорядка "убивает всяческое желание учиться".

В Минпросвещения, комментируя заявление Грефа, отметили, что в ближайшей перспективе невозможно отменить экзамены в школах. Такое мнение высказал первый замглавы ведомства Павел Зенькович. Он пояснил, что далеко не все компании могут тестировать потенциального сотрудника при приеме на работу, не беря в расчет наличие у него аттестата или диплома.

По словам представителя Минпросвещения, "мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет".

22 августа в Совете Федерации не поддержали введение пятилетнего моратория на изменения в ЕГЭ. При этом в верхней палате парламента отметили, что менять что-то каждый год – это тоже "ничего хорошего". Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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