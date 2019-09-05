Будем здоровы

Заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Андрей Старшинин сообщил, что в первый день прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более пяти тысяч горожан.

"Это несколько больше, чем в прошлом году по первому дню старта. Я сегодня сам заехал в один из таких пунктов и привился от гриппа, заняло это всего пять минут", – уточнил Старшинин.

Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартовала 2 сентября. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в этом году привить планируют не менее 45% населения.

В Москве сделать прививку можно бесплатно в городских поликлиниках, а также в 65 пунктах мобильной вакцинации. На станциях метро оборудован 31 прививочный пункт, еще три – на станциях Московского центрального кольца, один – на железнодорожной платформе и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, точки вакцинации можно найти в парках города, они работают в 28 павильонах "Здоровая Москва" с 8:00 до 22:00.

Всего за три года проведения масштабной вакцинации против гриппа москвичам сделали 670 тысяч прививок в мобильных пунктах. Так, в 2016 году вакцину получили более 117 тысяч человек, в 2017 году – более 237 тысяч, а в прошлом году – уже свыше 317 тысяч столичных жителей.

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