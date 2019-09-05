Происшествия

Прокуратура Липецкой области сообщила о проведенной совместно с Роспотребнадзором проверке в столовой школы №2 города Задонска – в рисе обнаружили червей.

Изначально в правоохранительные органы с жалобой обратилась одна из местных жительниц. Отмечается, что услуги горячего питания в учебном заведении предоставляются одной из городских фирм на основании муниципального контракта.

В настоящее время прокуратура проверяет организацию.

Ранее в одном из столичных ресторанов на Лесной улице 20 человек отравились устрицами – некоторые гости заведения отделались повышенной температурой, другим же пришлось остаться в инфекционной больнице. Представитель владельца ресторана рассказал, что от услуг поставщика морепродуктов было решено отказаться, проводится санитарная проверка. Одна компания пострадавших посетителей уже заявила, что намерена подавать в суд и добиваться возвращения денег.

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