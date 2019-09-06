Активисты регионального отделения ОНФ в Москве добиваются сохранения объектов культурного наследия – усадеб «Кленово», «Крекшино», «Бачурино», находящихся в Новой Москве, и «Ясенево», расположенной в Юго-западном административном округе столицы, и их дальнейшего восстановления. Так, у последней, появился новый хозяин, который взял на себя обязательства по ее восстановлению. И сейчас усилия направлены на ее реставрацию и приспособление к новым функциям, подключению к коммуникациям. И уже есть положительные сдвиги в этом вопросе. По трем остальным объектам региональное отделение ОНФ написало обращения в управы и по двум уже получены положительные ответы.

Усадьба Лопухиных, или как ее еще называют «Ясенево», по названию московского района, в которым она расположена, единственная из перечисленных, где, кроме парка, сохранился главный усадебный дом и хозяйственные постройки. С 1994 г. по 2017 г. ее бывших собственник ничего не делал, чтобы ее сохранять. Более того, усадебный дом, построенный в стиле барокко, медленно разрушался. И только недавно удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. У усадьбы появился новый собственник, который серьезно взялся за ее ремонт и реставрацию.

«Сохранение исторических памятников во многом зависит от субъективного фактора, - считает эксперт регионального отделения ОНФ в Москве Александр Семенников. – Если люди ценят свое прошлое, то вместо развалин из небытия возрождаются архитектурные ансамбли и формируется районная идентичность, именно такую цель ставит перед собой московская программа «Мой район».

По словам эксперта, жители и районные власти поддерживают нового собственника усадьбы. Ведь благодаря вмешательству активистов ОНФ и москвичей, которые прежде проводили пикеты за сохранение усадьбы, новый собственник услышал горожан.

«Сейчас усадьба открыта для свободного посещения. В планах, чтобы там появился музей, и она стала частью общественного пространства района. На территории уже проходят районные праздники, экскурсии, которые проводят общественники и я, в том числе. Не все проблемы решены, но, в целом, усадьба начинает жить новой жизнью», - добавил Семенников.

«Усадьба Бачурино», несмотря на то, что у нее несколько лет назад появился собственник, продолжает находится в руинированном состоянии, о чем в обращении в адрес регионального отделения ОНФ сообщили жители поселка Сосенское, на территории которого она находится. Жители также считают, что на территории усадебного парка произведено межевание земель с целью их дальнейшей перепродажи. Более того эту информацию подтвердили и в префектурах ТиНАО города Москвы.

В связи с этим фактом активисты ОНФ написали обращение в адрес Департамента культурного наследия и в префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов столицы с просьбой разобраться в ситуации и в случае подтверждения доводов заявителя осуществить реагирование в соответствии с действующим законодательством.

«Проблемы еще двух памятников - «Кленово» и «Крекшино» в том, что они территориально не оформлены должным образом, - рассказал Александр Семенников. -Информация о них не внесена в Публичную кадастровую карту. Отсутствие же данных об усадьбах на кадастровой карте произошло в результате некорректной их передачи во время расширения административных границ Москвы за счет территории Московской области, к ведению которой ранее относились эти объекты».

В обращениях, которые поступили в адрес регионального отделения Народного фронта, жители поселков, в которых расположены эти усадьбы, обеспокоены состоянием разрушающихся культурных объектов. Они также напоминают, что, например, усадьба «Крекшино» входила в губернаторскую программу «Усадьбы Подмосковья», суть которой поиск инвестора–арендатора на 49 лет, который после восстановления памятника будет платить льготную арендную плату – 1 руб. за кв.м в год. Причем, лимитировано и время реставрации – не более 7 лет.

Что же касается усадьбы «Кленово», то сейчас вокруг нее идет активное восстановление парка, из которого создают креативную зону отдыха. И в этой связи руины усадьбы вызывают беспокойство у отдыхающих. Пока администрация поселения оградила ее забором, который убережет от травм любопытных, однако не решена главная задача – сохранение культурного достояния.

На данный момент, после проведенного рейда в усадьбы, московские активисты и эксперты ОНФ написали обращения в Департамент городского имущества города Москвы и в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с просьбой разобраться в ситуациях с усадьбами, находящимися сейчас на территории Москвы. Ситуация с «Крекшино» и «Кленово» взята на контроль региональным отделением ОНФ в Москве.

16 сентября на тематической площадке ОНФ «Культура» состоится расширенное заседание рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия, на котором эксперты обсудят вопросы восстановления исторических усадеб и их вовлечения в хозяйственную деятельность.

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