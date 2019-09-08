Закрыты избирательные участки в Москве. Всего в столице на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков. Полный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включал 225 человек.

Участие в голосовании приняли граждане старше 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в Москве, кроме признанных судом недееспособными; содержащихся в местах лишения.

В этом году на выборах была впервые внедрена система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в этом участие. На электронном голосовании не нужно использовать специальные устройства. Для этого достаточно обычного компьютера или смартфона, учетной записи на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, была предоставлена возможность проголосовать на дому (по месту постоянной регистрации). Окружная комиссия определит результаты выборов депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования.

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