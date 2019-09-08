Московские МФЦ с 9 по 15 сентября проведут ряд мастер-классов, семинаров и занятий по компьютерной грамотности.

В доме 2 на Пресненской набережной 9 сентября с 12:00 до 20:00 устроят второй семинар по теме "Мышление и говорение в продажах" из цикла "Управление мышлением и маркетинг продаж". Участникам предложат рассмотреть практические инструменты для оптимизации бизнес-процессов. При этом в доме 1 на Новоясеневском проспекте 10 сентября пройдет семинар "Внутренний ресурс предпринимателя, или Как продавать правильно", где посетителям расскажут о сложностях, с которыми можно столкнуться при развитии бизнеса.

12 сентября в 19:00 во флагманском офисе ЮЗАО проведут семинар "Основы бизнес-переговоров" – слушатели рассмотрят характерные особенности бизнес-переговоров и побеседуют об основных этапах. Кроме того, во флагманском офисе в ЦАО на 15 сентября с 12:00 до 14:00 запланирован семинар "Креативный тайм-менеджмент: как успевать все и не страдать от синдрома выгорания". Там расскажут, как повысить профессиональную эффективность, находя при этом время для семьи и саморазвития.

Также в центрах "Мои документы" организуют компьютерные курсы "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома" и мастер-класс по посадке кедровых орешков "Мишка. Кедр. Шишка".

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