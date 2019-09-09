Мосгоризбирком сообщил о результатах голосования. Явка избирателей на выборах в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по статистическим данным составила 21,77 процента.

Указывается, что самовыдвиженцы занимают 26 из 45 мест в столичном парламенте, КПРФ – 13, "Яблоко" и "Справедливая Россия" – по три. "Все протоколы подписаны и введены в систему. Явка выше, чем на прошлых выборах, на половину процента", – сообщил журналистам глава МГИК Валентин Горбунов. Он добавил, что свыше 118 тысяч избирателей проголосовали вне помещений избирательных участков.

"По результатам обработанных протоколов, 118 тысяч 781 проголосовал вне помещений, то есть на дому", – отметил Горбунов. Выборы прошли без нарушений. "Нарушений никаких не было, было два сигнала, факты не подтвердились, все нормально. При подведении итогов ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии не поступало (…) Самое главное, я хотел бы поблагодарить москвичей, которые пришли и проголосовали", – заключил глава МГИК.

В новый состав думы избрались действующие депутаты из фракции "Единая Россия", шедшие самовыдвижением, – Алексей Шапошников (12-й округ), Инна Святенко (22-й округ), Людмила Стебенкова (25-й округ), Кирилл Щитов (26-й округ), руководитель партийной фракции Степан Орлов (27-й округ), Людмила Гусева (33-й округ), Александр Семенников (34-й округ), Татьяна Батышева (40-й округ) и Евгений Герасимов (41-й округ).

От КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек: Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

От партии "Яблоко" избрались Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ). От "СР" победили Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ). Окончательные итоги выборов в Мосгордуму предстоит утвердить окружным избиркомам.

Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов заявил, что серьезных нарушений во время выборов не зафиксировали.

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