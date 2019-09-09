Автомагистраль

В субботу, 7 сентября, на территории парковки ГКУ «АМПП» на Дмитровском шоссе, 17-21, состоялось торжественное открытие тренировочной площадки для обучения вождению детей и подростков. В мероприятии, посвященном Дню города, приняли участие заместитель генерального директора ГКУ «АМПП» Андрей Головатюк, представители Ассоциации юношеских автошкол (АЮАШ) и ГИБДД.

«Мы, как представители Департамента транспорта, заинтересованы в том, чтобы в городе было меньше дорожно-транспортных происшествий, чтобы горожане могли безопасно передвигаться по городу – как на городском, так и на личном транспорте. Поэтому мы поддерживаем инициативы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, и участвуем в их реализации», - отметил Андрей Головатюк.

Отметим, что в сентябре 2017 года ГКУ «АМПП» выделило в безвозмездное пользование участок на территории парковки со шлагбаумом по адресу: ул. Дурова, вл.3. На этой парковке АЮАШ организовала тренировочную площадку, на которой проводила обучение будущих автомобилистов-детей.

Так как на парковке на ул. Дурова запланировано проведение ремонтных работ, в этом году ГКУ «АМПП» предложило АЮАШ выбор из нескольких площадок в разных частях города, где ассоциация сможет организовать тренировочную площадку и продолжить обучение. АЮАШ приняла решение перенести площадку на парковку, расположенную по адресу Дмитровское шоссе, вл. 17-21. ГКУ «АМПП» поддержало это решение и выделило территорию размером в 4 080 квадратных метров.

Территория тренировочной площадки огорожена от остальной части парковки и имеет собственный въезд для удобства учеников и их родителей. Ассоциация может размещать здесь все необходимые тренировочные снаряды и атрибуты, которые требуются для обучения автомобилистов – в частности, на площадке уже установлены эстакада, дорожные знаки и светофоры, нарисована разметка для упражнений.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

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