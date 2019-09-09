Московская сцена

С 16 сентября по 11 ноября в Москве при поддержке Фонда президентских грантов состоится Четвёртый фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ»1.. Учредитель форума – Министерство культуры РФ, инициатор и организатор - Ассоциация музыкальных театров России. Фестиваль объединит в своей афише 40 спектаклей 30 российских музыкальных театров и станет самым представительным и масштабным смотром отечественной музыкальной сцены.

В нынешнем году фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» совпадает с 15-летием Ассоциации музыкальных театров (АМТ). Это крупнейшее профессиональное сообщество было образовано в 2004 году и сразу же объединило множество театральных коллективов и мастеров профессионального искусства со всей России. Сегодня членами Ассоциации являются свыше пятидесяти крупнейших музыкальных театров страны, включая ведущие оперные театры Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд театров стан СНГ и ближайшего зарубежья. В 2014 году президентом Ассоциации был избран художественный руководитель Государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян. Созданный по его инициативе фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» стал результатом многолетней деятельности Ассоциации музыкальных театров, направленной на формирование между театрами разных регионов страны разнообразных творческих связей и контактов, столь необходимых для развития музыкального театра. Поэтому афиша фестиваля не ограничивается спектаклями, а включает в себя конференции и круглые столы по наиболее актуальным вопросам театроведения, встречи авторитетных мастеров театрального искусства и студенчества, мастер-классы и дискуссии.

Откроет фестиваль большая ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, которая пройдет 16 сентября в Большом театре России. «Фестиваль этого года, с одной стороны, еще не юбилейный, но, с другой, совершенно особенный, поскольку он совпал с Годом театра в России», - говорит Президент Ассоциации Музыкальных театров, инициатор и вдохновитель Фестиваля Георгий Исаакян. – «Из смотра формирующегося, становящегося на ноги, он стал постоянно действующим институтом на культурной карте России. В Год театра мы получили расширенную поддержку и со стороны Министерства культуры РФ, и со стороны Фонда президентских грантов. Это позволило нам собрать гигантскую панораму из 40 спектаклей, которые в 90 процентах случаев никто из столичной критики и публики не видел. Это спектакли, которыми дорожат и гордятся сами театры. Ведь мы по-прежнему, как и три первые года жизни фестиваля, не нарушаем нами же созданный принцип: никакого отбора, никакого экспертного совета, полное доверие друг к другу. На фестиваль приезжают те спектакли, которые сами театры хотят показать в столице».

1 «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» – это двойная цитата. Однажды Игорь Стравинский сказал Джорджу Баланчину: «Ваша хореография – это попытка увидеть музыку». А Баланчин довольно резко отшутился: «Скорее это ваша музыка – попытка услышать мой танец!» А в 2012 году Пермский театр оперы и балета назвал так свой вечер современных одноактных балетов. Ассоциация Музыкальных Театров выбрала эту фразу, глубоко отражающую суть музыкального театра, с разрешения автора постановки, главного балетмейстера Пермского балета, хореографа Алексея Мирошниченк

Спектакли фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение двух месяцев, а завершится этот смотр-панорама современного российского музыкального театра 11 ноября в Бетховенском зале Большого театра торжественной церемонией и вручением премии «ЛЕГЕНДА». Премия будет вручена тем, кто отдал жизнь музыке и сцене, тем, кого уважают и любят и зрители, и критики, тем, кому мы говорим: «ВЫ — ЛЕГЕНДА».

Помимо основной программы, Четвертый фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» - это несколько офф-программ, интересных не только профессионалам музыкального театра, но и широкой публике.

«ДИАЛОГИ ОБ ОПЕРЕ» - авторский проект Георгия Исаакяна, посвященный месту и значению музыкального театра как института в современном обществе. «В Год театра интересно услышать не только — и, может быть, не столько — друг друга, но и людей «со стороны», тех, для кого мы работаем и создаем спектакли»,- говорит Исаакян. – «Сегодня очень не хватает подробного и уважительного разговора о музыкальном театре именно с людьми из публики — в самом широком понимании этого слова. Поэтому мы решили пригласить политиков, бизнесменов, публицистов — и поговорить с ними о том, кто мы в современном обществе, какое место музыкальный театр занимает в картине мира людей, профессионально не связанных с ним? Стали ли мы более важной институцией, чем были еще, скажем, век или полтора назад? Или как записали нас в сферу развлечений при королях и императорах, так мы в ней и пребываем?»

Информация об участниках проекта и датах встреч с ними будет объявлена позже на официальных ресурсах Фестиваля: www.vmfest.ru https://www.facebook.com/videtmusiky/

«ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА» фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» - это уникальная возможность посмотреть интересные, незаурядные музыкальные спектакли для юных зрителей, которые были поставлены в российских театрах за последние два сезона. Театры-участники фестиваля привозят в Москву свои самые яркие постановки, уже ставшие хитами у своей публики, и можно не сомневаться: они покорят и столичных зрителей. В этом году ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА невероятно насыщена и включает в себя 13 спектаклей для детей любого возраста: для тех, кто еще только учится говорить, и тех, кто ходит в старшие классы школы.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОГРАММА» фестиваля станет настоящим событием в профессиональном сообществе и впервые в Москве даст возможность зрителям и критикам в одно время увидеть показы тех, кто завтра будет определять лицо российского музыкального театра — спектакли студентов мастерских Георгия Исаакяна, Дмитрия Бертмана, Лики Руллы и Александра Бармака — из РАТИ-ГИТИС, Александра Петрова — из РГИСИ и Казанской Консерватории им. Н.Жиганова. А самим студентам даст возможность познакомиться, побывать на занятиях и спектаклях друг у друга и почувствовать себя представителями единого профессионального мира. «На Четвертом фестивале мы включаем в афишу показ студенческих работ, потому что мы, действующие режиссеры, понимаем, что очень много интересного в профессии происходит сегодня именно в студенческой среде, среди нового поколения режиссеров и артистов. Нам важно увидеть их первый шаг», - говорит Георгий Исаакян. – «Весной на Конференции в Петербурге, которую организовал Александр Петров в рамках фестиваля «Арлекин», были представлены эскизы спектаклей разных мастерских разных театральных ВУЗов, и мы увидели, насколько студенты и их внутренние миры непохожи друг на друга, хотя все учатся на одних и тех же факультетах музыкального театра по одним и тем же программам. Нам очень хочется увидеть их завершенные работы, чтобы понять, будет ли это в итоге повторение достижений прошлого — или открытие чего-то дейстивтельно и радикально нового».

НАУЧНО-ПРЕКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ (АМТ)

9 - 11 ноября на ведущих музыкальных площадках Москвы

Ежегодная осенняя Конференция АМТ в рамках фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» – одна из важнейших профессиональных площадок, на которой деятели музыкального театра обмениваются идеями и опытом, укрепляют старые и завязывают новые контакты. Конференция – это время подвести итоги фестиваля: обозначить болевые точки современного театрального процесса, совместно выработать направления движения, обменяться успешными кейсами – наработками в практике театра, поделиться своими идеями и найти партнеров для совместных проектов. В рамках конференции этого года будет затронута тема взаимоотношения репертуарного государственного театра и власти. В Год театра, вскрывшего эту проблему, к разговору будут приглашены представители общественности и органов государственной власти, действующие руководители театров, которые сами когда-то были чиновниками, и эксперты профессионального сообщества.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДЫХ РЕЖИССЕРОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Одна из задач конференции – познакомить руководителей российских музыкальных театров с молодым поколением режиссеров, хореографов, художников, артистов в рамках творческой лаборатории. В этом году руководителем Лаборатории молодых режиссеров музыкальных театров станет народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье», профессор РГИСИ Александр Васильевич Петров. После предварительной работы с А.В. Петровым молодые режиссеры, совместно со своими художниками, представят руководителям музыкальных театров свои проекты, а директора и художественные руководители театров смогут предложить сотрудничество тем, кто их заинтересует.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Как ставить и что показывать на больших сценах репертуарных театров для современной детской аудитории»

18 сентября в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац

Темами Круглого стола станут такие острые для современного музыкального театра вопросы, как качество нового музыкального материала спектаклей для детей и подходы современных режиссеров к постановке детских спектаклей на больших сценах. Ведущими Круглого стола будут заместитель директора по творческим вопросам театра «Зазеркалье», директор-распорядитель Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» Марина Корнакова, руководитель литературной части Свердловского театра музыкальной комедии Елена Обыденнова и режиссер, продюсер, художественный руководитель международного драматургического конкурса «Ремарка» Олег Липовецкий.

Подробная афиша фестиваля, аннотации спектаклей:

16 сентября – 11 ноября, 2019

16 сентября / 19.00

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» на сцене РАМТа

Анастасия Беспалова

«Белый клык», мюзикл

12+

Либретто Льва Яковлева

Музыкальный руководитель – Артур Ераносов

Дирижер – заслуженный артист РФ Аркадий Штейнлухт

Режиссер-постановщик – Ольга Фурман

Художник-постановщик – народный художник Республики Тыва Начын Шалык

Балетмейстер-постановщик – Ольга Красных

Художники по свету – Александр Кибиткин и заслуженный работник культуры РФ

Светлана Николаенко

Видеоконтент – Филипп Костин

Длительность спектакля – 2 часа с одним антрактом

Этот мюзикл о силе добра и любви, которой достоин каждый. На наших глазах главный герой знаменитой приключенческой повести Джека Лондона проходит невероятный путь – от безмятежной детской доверчивости к злобе и жестокости. А потом мы видим его возвращение к любви и преданности. И этот главный герой – волк. Атмосфера спектакля, то магическая и страшная, то просветленная и трепетная, создается впечатляющей сценографией, выразительной и оригинальной мелодикой, острыми ритмами, мастерскими стилизациями индейских песен и шаманских обрядов.

18 сентября / 19.00

Центр оперного пения Галины Вишневской

Сергей Рахманинов

«Алеко», опера в концертном исполнении

12+

Режиссер – Наталья Дыченко

Дирижер – Андрей Лебедев

Художник – Елена Соловьева Хормейстер – Людмила Михайлова Хореограф – Оксана Хайдакина Эта одноактная лирико-психологическая опера относится к раннему периоду творчества композитора: он сочинил ее в возрасте 20 лет. В основу сюжета легла полная драматизма поэма А. С. Пушкина «Цыганы» в сценической версии знаменитого театрального режиссера и драматурга В.И. Немировича-Данченко. Музыка оперы прекрасно раскрывает яркие характеры главных героев, словно рисуя живописные пейзажи и картины цыганского быта, на фоне которых разыгрывается трагедия. А каватина Алеко, одним из первых исполнителей роли которого был великий Шаляпин, относится к подлинным шедеврам мировой оперы. Несмотря на всеобщее признание, сегодня «Алеко» довольно редко появляется на афишах музыкальных театров, поэтому опера, музыка которой покоряет мелодичной щедростью и искренностью выражения, – настоящий подарок для зрителей.

21 сентября / 19.00

Государственный академический Большой театр России, Камерная сцена им. Б.А. Покровского

Александр Чайковский

«Один день Ивана Денисовича», опера в двух действиях

12+

К 100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына

Либретто Александра Чайковского и Георгия Исаакяна по одноименной повести Александра Солженицына

Дирижер-постановщик – Игнат Солженицын

Режиссер-постановщик – Георгий Исаакян

Сценограф и художник по костюмам – Алексей Вотяков

Художник по свету – Айвар Салихов

Хормейстеры – Александр Рыбнов, Павел Сучков

Длительность спектакля – 2 часа 15 минут с одним антрактом

Опера по культовой повести Александра Солженицына выводит разговор о судьбе человека в России на сцену музыкального театра. Георгий Исаакян, инициатор рождения этой партитуры, полагает, что только языком музыки возможно рассказать о вселенской катастрофе и травме, которую российское общество не изжило по сей день. «Способны ли мы выдержать полтора часа абсолютной искренности?» – перед таким вопросом режиссер ставит и артистов, и зрителей.

22 сентября / 12.00 и 16.00 Детский музыкальный театр юного актера на сцене театра «Новая опера»

Евгений Подгайц «Баранкин, будь человеком!», музыкальный спектакль в двух действиях

6+

Либретто Льва Яковлева по повести Валерия Медведева

Режиссер-постановщик – Александр Фёдоров Музыкальный руководитель – Алла Тарасова Хореограф-постановщик – Майрбек Матаев Сценография – Максим Обрезков Художник по костюмам – Елена Бочкова

Длительность спектакля 2 часа с одним антрактом

Все люди мечтают летать, как птицы, быть красивыми и порхать, словно бабочки… И всем снятся сны — цветные, с приключениями, — и в снах мы умеем летать. А если днем в школе нет покоя от постоянной «заботы» старосты класса Зины Фокиной — «очковой змеи, рыбы-прилипалы, тигра-людоеда» — и от «одноклассников-профессоров»? И даже ночь не приносит покоя! Одноклассники приходят во снах, и дневные неприятности оборачиваются ночным кошмаром. Тут поневоле захочешь стать птицей, пусть даже и воробьем, улететь подальше от невеселой школьной жизни и пожить «без мученья и без забот». И вот два закадычных друга Юра Баранкин и Костя Малинин решают изменить свою «тяжелую» жизнь. С отчаяньем они повторяют, словно заклинание:

«Без мученья, без забот воробей, ура, живет! Вот и я, вот и я превращаюсь в воробья!»

23 сентября / 19.00

Самарский театр оперы и балета на сцене театра «Геликон-опера»

Джакомо Пуччини

«Джанни Скикки», опера в одном действии

16+

Либретто Джоваккино Форцано на основе Песни XXX «Ада» Данте Алигьери

Дирижер-постановщик – Евгений Хохлов Режиссер-постановщик – Надежда Бахшиева

Художник-постановщик – Василиса Кутузова

Длительность спектакля – 1 час

Спектакль идет на итальянском языке с русскими субтитрами

В «Джанни Скикки» полно веселого хаоса в духе «Севильского цирюльника» Россини, музыкального юмора, отсылок к другим операм Пуччини. Эта опера – и дань уважения итальянской комедии дель арте, и признание в любви к прекрасной Флоренции. А еще она дает благодатную возможность показать, что и в XIII, и в XX, и в XXI веке верна пословица «не рой ближнему яму».

24 сентября / 19.00

Волгоградский музыкальный театр на сцене театра «Геликон-опера»

Геннадий Гладков

«Обыкновенное чудо», мюзикл в двух действиях

12+

Либретто Юлия Кима по пьесе Евгения Шварца

Дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Вадим Венедиктов

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Кутявин

Художник-постановщик – Алексей Михальчев

Художник по костюмам – Ирина Елистратова

Хормейстер-постановщик – Ольга Руденко

Балетмейстер-постановщик – Елена Щербакова

Видеохудожник – Алексей Субботин

Длительность спектакля – 2 часа 40 минут с одним антрактом

«Обыкновенное чудо» – удивительная, полная романтики история о любви и понимании, о том, что любовь ломает любые преграды, преодолевает любые расстояния. Спектакль в постановке Волгоградского музыкального театра порадует зрителя свежим взглядом на известное произведение, искренностью актерской игры, множеством театральных сюрпризов и неожиданных перевоплощений. Герои мюзикла сохранили романтичность, но приблизились к современности.

26 сентября / 19.00

Московский музыкальный театр «Геликон-опера»

ПРЕМЬЕРА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ

«Мистер Георг Отс»

12+

Автор сценария – Марина Скалкина

Дирижер-постановщик – Валерий Кирьянов Режиссер-постановщик – Дмитрий Бертман Художник-постановщик – Ростислав Протасов Художник по свету – Денис Енюков Главный хормейстер – Евгений Ильин Хореография – Эдвальд Смирнов

«В истории есть такие персонажи и такие имена, которые делают наш мир. Георг Отс – великий эстонец, которого знают везде и все. Не только те, кто занимаются оперой и классической музыкой. Он смог выйти за рамки оперного театра и стать всеобщим любимцем. Георг Отс превратился в персонажа времени. События страны и времени проходили через его жизнь, и он становился зеркалом отношений стран, закрытого советского государства. Это очень многоплановая фигура. Я хочу, чтобы Георг Отс присутствовал в моем спектакле «за кадром», чтобы была только музыка, которая его окружала, и герои, которые были рядом с ним».

Дмитрий Бертман

30 сентября /19.00

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» на сцене РАМТа

Клаудио Монтеверди

«Декамерон. Десять мадригалов К. Монтеверди, разыгрываемых по новеллам Дж. Боккаччо»

Музыкальная комедия в двух действиях

18+

В спектакле использованы фрагменты музыки Арканджело Корелли

Оркестровка Сергея Кузьмина

Автор пьесы – Ольга Погодина-Кузьмина

Музыкальный руководитель и дирижёр — Егор Прокопьев

Режиссёр-постановщик — народный артист РФ Александр Петров

Художник-постановщик — Мария Медведева

Длительность спектакля - 2 часа

В театральном действе «Зазеркалья» литературный шедевр Дж. Боккаччо неожиданно

соединился с гениальной музыкой К. Монтеверди, мадригалы которого посвящены

жизни, человеку, его переживаниям и любви. А тексты Боккаччо — остроумные,

фривольные, а иногда и трагические — не только не идут в разрез с музыкой

Монтеверди, но соединяются с ней самым замечательным образом. Ведь они тоже о

любви! Так всепоглощающая любовь объединила ранний и поздний Ренессанс, а также

искусство двух уникальных итальянцев.

1 октября / 19.00

Калиниградский областной музыкальный театр на сцене театра «Геликон-опера»

Петр Ильич Чайковский

«Иоланта», лирическая опера

12+

Руководитель постановки – народный артист РФ Дмитрий Бертман

Дирижер – Евгений Ильин

Режиссер-постановщик – Илья Ильин

Художники-постановщики – Татьяна Тулубьева, Игорь Нежный

Хормейстер – Константин Белоногов

Балетмейстер – Оксана Холева

Длительность спектакля – 1 час 30 минут с антрактом

Создатели спектакля – народный артист РФ, режиссер Дмитрий Бертман, основатель театра «Геликон-опера», и знаменитый дирижер Евгений Ильин – интерпретировали оперу современно и остро. Сложное, трогательное, яркое и в то же время современное театральное пространство создал на сцене известный театральный художник Игорь Нежный.

2 октября / 19.00

Ивановский музыкальный театр на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац

Имре Кальман

«Сильва», оперетта в двух действиях

12+

Либретто Ю. Димитрина, стихотворный текст В. Михайлова и Д.Толмачева

Дирижер-постановщик – заслуженный артист России Аркадий Ладыженский

Режиссер-постановщик – Ирина Мякишева

Художник-постановщик – Валентина Новожилова

Балетмейстер-постановщик – Александр Сапрунов

Хормейстер-постановщик – Ярослава Бабурина

Художник по свету – Татьяна Ижевская

Длительность спектакля – 2 часа 20 минут с одним антрактом

Вот уже век секрет неувядающей популярности «Сильвы» кроется в потрясающе красивой музыке Имре Кальмана. «Частица черта в нас…», «Помнишь ли ты…», «Без женщин жить нельзя на свете…» – эти мелодии, раз услышав, остаются с нами навсегда, являясь визитной карточкой жанра оперетты, одной из ее безусловных вершин.

2 октября / 19.00

Московский театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова

Бенджамин Бриттен

«Поругание Лукреции», опера в двух действиях

18+

Либретто Р. Дункана

Музыкальный руководитель и дирижер – Ян Латам-Кениг

Постановщик – Екатерина Одегова

Художник – Этель Иошпа

Художник по свету – Тимофей Ермолин

Драматург – Михаил Мугинштейн

Длительность спектакля – 2 часа 20 минут

Эта опера – своеобразная притча, глубочайшее и одновременно рафинированное исследование психологии человека. Лукреция, супруга римского военачальника Луция Коллатина, – образец добродетели и верной любви. Секст Тарквиний – сын царя Тарквиния Гордого – пытается ее соблазнить и, не добившись успеха, насилует. Исследуя глубины подсознания, Бриттен подчеркивает возвышение человека: отвергая насилие, Лукреция, подобно античному Эдипу, казнит себя – это мужество истинной морали. Так в истории одной женщины отражается весь духовный путь человечества.

7 октября / 19.00

Омский государственный музыкальный театр на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац

«Идиот», балет в двух действиях на музыку П.И. Чайковского

12+

Либретто Надежды Калининой и Дарьи Модзалевской по мотивам одноименного романа Ф. М. Достоевского Балетмейстер-постановщик – Надежда Калинина Художник-постановщик – Сергей Новиков Музыкальное оформление – Владимир Бычковский

Длительность спектакля – 1 час 40 минут

Князь Мышкин возвращается в Петербург из Швейцарии, где он проходил курс лечения от «нервной болезни». Возвращение к реальной жизни дается ему непросто. Страдание, нищета и смерть – вот с чем он сталкивается на улицах города. В водовороте новой жизни две фигуры потрясают воображение князя – страстная, порывистая Настасья Филипповна и бесконечно влюбленный в нее Парфен Рогожин.

8 октября / 19.00

Нижегородский Камерный музыкальный театр имени В. Степанова на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац

Ким Брейтбург

«Дубровский», мюзикл в двух действиях

12 +

Либретто Карена Кавалеряна

Музыкальный руководитель и дирижер – Борис Схиртладзе

Режиссер-постановщик – Сергей Миндрин

Хореография – Елена Хиценко

Художник-постановщик – Борис Шлямин

Художник по костюмам – Ольга Лагеда при участии Ирины Шевчук

Длительность спектакля – 2 часа 20 минут

Есть ли сегодня смысл говорить со зрителем о благородстве, проверяемом несправедливостью обстоятельств; сохранении чести на пути отмщения и отказе от зла перед лицом настоящей любви? Непреходящий интерес к небольшому произведению великого Александра Сергеевича Пушкина доказывает, что тоска человека по лучшим, искренним чувствам – вне времени. Нижегородские постановщики в союзе с авторами мюзикла представили собственное видение истории Дубровского, в котором гармонично сочетаются классика и современность. Эффектная хореография, актуальность музыкальных мотивов и режиссерские находки в трактовках образов привлекают зрителей разных возрастов. Постановка стала подлинным хитом и одним из самых обсуждаемых театральных событий Нижнего Новгорода.

9 октября / 19.00

Театр «Московская оперетта»

Геннадий Гладков

«Доходное место», мюзикл в двух действиях

12+

Либретто Ю. Кима по пьесе А.Н. Островского

Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Андрей Семенов

Автор сценической редакции, режиссер-постановщик и балетмейстер – заслуженный деятель искусств России Валерий Архипов

Художник – Борис Краснов

Художник по костюмам – Вита Севрюкова

Художник по свету – Александр Сиваев

Хормейстер – Станислав Майский

Мюзикл был написано специально для Московского театра оперетты. Он дает возможность музыкальному театру обратиться к бессмертной драматургии А.Островского. В спектакле заняты представители разных поколений артистов, приглашен художник, который имеет большой сценографический опыт работы не только в театре, но и в современном музыкальном шоу. Для постановки спектакля используются все новейшие сценографические технические средства, которые сегодня имеются в театральном арсенале. Это позволяет объединить на сцене традиции классического и современного театра, а также адресовать эту постановку самому разному зрителю: как школьникам и молодежи, которые только знакомятся с творчеством великого русского драматурга, так и публике среднего и старшего возраста. Постановка такого масштаба является, безусловно, важным этапом в истории театра оперетты.

9 октября / 19.00

Государственный академический Большой театр России

Джоаккино Россини

«Путешествие в Реймс», опера в одном действии с одним антрактом

12+

Либретто Луиджи Балокки по мотивам романа Жермены де Сталь «Коринна, или Италия»

Дирижер-постановщик – Туган Сохиев

Режиссер-постановщик – Дамиано Микьелетто

Сценограф – Паоло Фантин

Художник по костюмам – Карла Тети

Художник по свету – Алессандро Карлетти

Главный хормейстер – Валерий Борисов

Длительность спектакля – 2 часа 45 минут

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Опера о страстном желании героев из разных европейских стран попасть на коронацию Карла X была написана Джоаккино Россини специально в честь церемонии в 1825 году. После долгой – почти в полтора века – паузы партитура была извлечена из архивов и не раз давала повод выдающимся музыкантам и режиссерам преподнести публике виртуозное вокальное мастерство с минимальными сюжетными условностями. Дамиано Микьелетто в своей версии рассуждает о судьбе искусства больше, чем о политических коалициях.

При поддержке ВТБ

Совместная постановка Нидерландской национальной оперы (Амстердам), Королевской Датской оперы (Копенгаген) и Оперы Австралии (Сидней).

Премьера состоялась 20 января 2015 года в Амстердаме.

10 октября / 19.00

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац

«Шут и Свадебка»

Балеты на музыку С. Прокофьева и И. Стравинского

12+

Сергей Прокофьев «Шут», балет в одном действии

Музыкальный руководитель и дирижер – Алевтина Иоффе Хореограф – Кирилл Симонов Сценография и костюмы – Екатерина Злая, Александр Барменков Художник по свету – Валентин Судаков Видео – Дмитрий Соболев

Исполняется с разрешения Boosey & Hawkes Music Publishers Limited

Длительность спектакля – 50 минут

«Задумывая спектакль на эту грандиозную, очень русскую музыку Сергея Прокофьева, мы с художниками Екатериной Злой и Александром Барменковым решили сделать постановку с фольклорным акцентом. Мы решили рассказать сказку. Непростую сказку, ведь Дягилев с Прокофьевым, когда сочиняли свой спектакль для «Русских сезонов», взяли из народных сказок то, что им казалось выигрышным для сцены, – и у них получилась история про то, как один человек, серенький и невзрачный, обманул огромное количество людей и при этом остался в выигрыше, не говоря уже о том, что ушел безнаказанным. У нас же это будет рассказ с элементами комикса, компьютерной бродилки – и реминисценциями на модные дефиле Дольче и Габбана, Версаче, которые использовали русские мотивы в своих коллекциях. Так что история про Шута (он же – Арлекин, Пульчинелла, этот вечный тип, который бесконечно умирает и воскресает в других обличиях, чтобы нарушать правила – и всегда из любых ситуаций выходить победителем) – получилась у нас немного гламурной».

Кирилл Симонов

Игорь Стравинский «Свадебка», балет в одном действии

Либретто Игоря Стравинского

Музыкальный руководитель и дирижер – Алевтина Иоффе Хореограф – Патрик де Бана (Германия) Художник по костюмам – Стефани Бойерле (Германия) Художник по свету – Джеймс Анго (Франция) Ассистент хореографа – Жан Лабан (Франция) Адаптация либретто – Стефан Стоцер (Австрия)

Исполняется с разрешения Chester Music Limited Длительность спектакля – 40 минут

«Наша «Свадебка» – о той свадьбе, которой никогда не было в реальности. Но она все-таки состоялась – в воображении Вацлава Нижинского, легендарного артиста, великого танцовщика ХХ века. Мы видим его уже больным, в психиатрической клинике, сломленным разрывом с Россией, с Дягилевым, с Ballets Russes, с Анной Павловой, с Карсавиной. У его ног был весь мир. Теперь он запрет один в комнате, и он вспоминает все то, что раньше составляло его жизнь. И эта «Свадебка» – это свадебка Нижинского с Дягилевым, с Карсавиной, с Павловой, с Ballets Russes, с Россией, с его женой, с небесами, с жизнью. Это спектакль о сильных эмоциях, таких неистовых, как ветер в Сибири, который сбивает тебя с ног».

Патрик де Бана

12 октября / 12.00, 15.00

Передвижной Камерный музыкальный театр «ЖИВОЙ ТЕАТР» на сцене Детского театра эстрады

Александр Пантыкин

«Муравей по имени Бигги», мюзикл в одном действии

0+

Либретто Александра Пантыкина, Сергея Пантыкина, Евгении Ходыревой

Музыкальный руководитель – Лариса Сафонова

Режиссер-постановщик – Сергей Пантыкин

Хореограф – Кристина Пантыкина

Художники-постановщики – Иван Мальгин, Елена Чиркова

Художник по свету – Александр Ровда

Длительность спектакля – 45 минут

В основе спектакле лежит оригинальная история. В Травяной стране под наблюдением мудрого жука дяди Вита из кокона рождается бабочка Лю-Дзинь. Ее приветствуют комарик-зануда Зузузу и работяга-муравей Бигги, который впечатлен красотой бабочки и хочет с ней подружиться. Но даже среди друзей он имеет обидное прозвище «малявка». Муравей решает стать большим. Пройдя через испытания и веселые нелепые ситуации, Бигги начинает понимать, что большим можно стать только тогда, когда ты совершаешь большие поступки и делаешь большие дела!

13 октября / 12.00, 15.00

Передвижной Камерный музыкальный театр «ЖИВОЙ ТЕАТР» на сцене Детского театра эстрады

Сергей Пантыкин

«Незнайка в Царстве малюток», музыкальная сказка в одном действии

0+

Либретто Сергея Пантыкина

Музыкальный руководитель – Лариса Сафонова

Режиссер-постановщик – Сергей Пантыкин

Художник-постановщик – Евгений Банных

Художник по костюмам – Мария Масловская

Художник по свету – Александр Ровда

Длительность спектакля – 50 минут

В волшебной стране есть царство малюток. Там живут маленькие человечки, которые с виду похожи на обычных эльфов – их уклад жизни напоминает школу. Главный среди них старейшина Дедко-Бородач. Он следит за тем, чтобы в царстве был порядок. Но среди всех выделяется лентяй и хулиган Незнайка по прозвищу «Пустая голова». Он постоянно ведет себя некрасиво и некультурно. Когда Незнайка срывает урок рисования, старейшина

прогоняет его из царства малюток жить в лес самостоятельной жизнью. Так Незнайка попадает в круговорот приключений. Встречает на своем пути злую волшебницу Лесунью, педантичную принцессу по имени Калибри, мудрого правителя края земли Чи-ка-чи… Пройдя множество испытаний, наш главный герой решает раз и навсегда слушаться взрослых и дорожить своими друзьями.

14 октября / 19.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь» на сцене РАМТа

Мишель Легран

«Шербурские зонтики», мюзикл в двух действиях

16+

Либретто Жака Деми, русский текст Юрия Ряшенцева и Галины Полиди

Музыкальный руководитель – Ирина Брондз

Дирижер-постановщик – Всеволод Полонский

Режиссер-постановщик – Василий Бархатов

Художник-постановщик – Зиновий Марголин

Художник по костюмам – Мария Данилова

Художник по свету – Дамир Исмагилов

Хореограф – Владимир Романовский

Длительность спектакля – 2 часа

Музыкальный театр «Карамболь» представляет первую российскую театральную версию всемирно известного мюзикла Мишеля Леграна и Жака Деми «Шербурские зонтики». История о любви и разлуке позволяет зрителю увидеть очарование и магию чувства в самом повседневном облачении «поэтического реализма».

15 октября / 19.00

Алтайский государственный музыкальный театр на сцене РАМТа

Лора Квинт

«Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», мюзикл в двух действиях

16+

Либретто Николая Денисова

Музыкальный руководитель – Елена Иващенко

Дирижер – Сергей Белоусов

Режиссер-постановщик – Константин Яковлев

Режиссер по пластике – Татьяна Безменова

Художник-постановщик – Алена Муравьева

Художник по костюмам – Елена Турчанинова

Видеохудожник – Павел Столбовский

Хормейстер – Наталья Шабалина

Художник по свету – Надежда Зуева

Длительность спектакля – 2 часа 50 минут

Юноша по имени Эдмон Дантес становится жертвой ложного доноса, и вместо счастливой жизни героя ожидает темная камера замка Иф. Оказавшись на свободе, Эдмон меняет имя и судьбу, а также судьбы тех, кто причастен к случившемуся с ним несчастью. Маховик возмездия раскручивается, вместе с отцами-предателями наказание несут их близкие. Как скоро жертва превратится в убийцу? Настолько ли благородна месть, какой она кажется изначально? Ответы на эти вопросы – в мюзикле «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес».

18 октября / 19.00

Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева

Владимир Качесов

«Три мушкетера», мюзикл по одноименному роману А. Дюма

12+

Либретто Лева Яковлева

Музыкальный руководитель и дирижер – Владимир Янковский

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России – Геннадий Чихачев

Хореограф – Анна Куликова

Художник-постановщик – Елена Бочкова

Длительность спектакля – 2 часа 30 минут с одним антрактом

Честь, верность, благородство не были пустыми словами для героев знаменитого романа. Но так же часто их поступками двигало иное чувство – любовь. В мюзикле политика отступает на второй план, делая основным смыслом борьбу за счастье. Истории отношений мушкетеров с их возлюбленными, любовный треугольник королевы Анны, Бэкингема и кардинала Ришелье звучат по-новому в сопровождении прекрасной музыки, написанной Владимиром Качесовым специально для труппы театра Геннадия Чихачева.

21 октября / 19.00

Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии на сцене РАМТа

Ким Брейтбург

«Джейн Эйр», мюзикл в двух действиях

12+

Либретто Карена Кавалеряна по мотивам одноименного романа Шарлотты Бронте

Музыкальный руководитель и дирижер – Валерия Брейтбург

Постановщик – Николай Андросов

Художник-постановщик – Екатерина Крюкова

Дирижер-постановщик – Валерий Попов

Длительность спектакля – 2 часа 30 минут

Известный сюжет о девушке-сироте Джейн Эйр, которая преодолела все невзгоды и преграды и обрела счастье рядом с возлюбленным, получил свое сценическое воплощение в ярком, зрелищном, динамичном музыкальном спектакле, который привлекает зрителя роскошными декорациями и костюмами.

22 октября / 19.00

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац

Антон Светличный

«Две королевы»

Современная опера в двух действиях

16 +

Либретто Анны Фекета

Дирижер-постановщик – Михаил Тарасов

Режиссер-постановщик – Анна Фекета

Балетмейстер – Александра Журавлева

Сценография – Олег Головко

Художник по костюмам – Евгения Шутина

Постановщик боя – Алексей Потапов

Художник по свету – Галина Мельник

Хормейстры – Наталья Ладыгина, Ульяна Чугуевская

Длительность спектакля – 3 часа 10 минут

В центре спектакля – жизнь и борьба двух великих женщин: Марии Стюарт, королевы Шотландии, и Елизаветы I, королевы Англии. За мировую славу в веках они заплатили страшную цену: ради своей любви Мария Стюарт пожертвовала короной, сыном и закончила свою жизнь на плахе, так и не став правительницей для своего народа. Ради своих интересов Елизавета принесла в жертву всех, кто любил ее, кого любила она сама, но привела Англию к величию. Это история о любви и ревности, о власти и прощении, о том, что каждый человек выбирает свою дорогу к счастью.

23 октября / 19.00

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац

Ким Брейтбург

«Леонардо», мюзикл в двух действиях

16+

Либретто Евгения Муравьева

Музыкальный руководитель, дирижер и хормейстер – Анастасия Булава

Режиссер-постановщик – Владимир Косов

Балетмейстер-постановщик – Александр Гоцуленко

Художник-постановщик – Юрий Суракевич

Длительность спектакля – 2 часа 15 минут

Гениальность и личность Леонардо да Винчи на протяжении столетий волнуют человечество. Он оставил свой след едва ли не в каждой области деятельности, проявляя любопытство к музыке, механике, астрономии, ботанике, анатомии… Великий итальянец был не только загадочным художником, но и просто одним из самых загадочных людей своего времени. Так какой он, этот «универсальный человек»? Мюзикл «Леонардо» предлагает «подсмотреть» за жизнью титанической фигуры. История, замешанная на шпионаже и воровстве, мести и прозрении, вере и любви, перенесет зрителя в эпоху Возрождения. Во времена святой инквизиции, Моны Лизы и упорного стремления человека подняться в небо. Мюзикл «Леонардо» – это рассказ о любви, которой на самом деле не было, а, может, и была? Кто знает… Мистификации вокруг жизни и творчества Леонардо да Винчи волнуют не одно поколение человечества. Какой он был в жизни, этот итальянский гений? Свои ответы предлагают автор пьесы Евгений Муравьев, композитор Ким Брейтбург и режиссер-постановщик Владимир Косов.

26 октября / 12.00

Московский Детский театр эстрады

Валентин Овсянников

«Волшебная лампа Аладдина», музыкальный спектакль в одном действии

6+

Либретто Михаила Михайлова

Музыкальный руководитель – Константин Сташков

Режиссер-постановщик – Игорь Бунаков

Хореограф – Александра Воронина

Художник-постановщик – Давид Мативосян

Художник по костюмам – Надежда Мативосян

Длительность спектакля – 1 час 10 минут без антракта

Музыкальный спектакль «Волшебная лампа Аладдина» по мотивам знаменитых арабских сказок «Тысяча и одна ночь» стал долгожданной премьерой Московского детского театра эстрады. Сумеет ли отважный и добрый Аладдин завоевать сердце красавицы Будур, дочери султана? Кто встанет у него на пути, и сможет ли Джинн из волшебной лампы исполнить все его желания? Чарующие звуки музыки и волшебная атмосфера, щедрость и гостеприимство,

мудрость и неповторимый юмор – все это Восток! Окунитесь в сказочный мир вместе с нами!

26 октября / 19.00

Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» на сцене театра «Геликон-опера»

Джоаккино Россини

«Севильский цирюльник», комическая опера в двух актах

16 +

Либретто Ч. Стербини по мотивам одноименной комедии П. де Бомарше

Дирижер – Александр Гойхман

Постановщик – народный артист РФ Юрий Александров

Сценограф и художник по костюмам – народный художник РФ Вячеслав Окунев

Длительность спектакля – 2 часа 50 минут

Спектакль идет на итальянском языке

Впервые театр «Санктъ-Петербургъ Опера» обратился к одной из самых популярных опер Россини. Сюжет комедии режиссер прочитал как итальянскую комедию дель арте.

«Бытовая комедия интересна всегда, – говорит режиссер спектакля Юрий Александров. – Любовь, ревность, измена… Эти чувства близки и понятны людям, будь то наше время, прошлый век или позапрошлый. Спектакль мы играем на итальянском, чтобы сохранить стилевые особенности оперы, фонетику звучания и вокала, и итальянских слов. Сложность нашей работы в том, что опера «заиграна», наполнена штампами. Мы же хотим посмотреть на этот материал свежим взглядом. «Наполнение» нашего спектакля современное. У нас нет не современных спектаклей. Однако и декорации, и костюмы выдержаны в стиле эпохи. И в этом смысле нашу постановку можно назвать классической».

27 октября / 12.00

«Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева

Как Соловей-разбойник Ивану солдату помог»

Музыкальная сказка на музыку Е. Птичкина и либретто Е. Богдановой

7+

Режиссер-постановщик – Геннадий Чихачев Дирижер-постановщи – Владимир Янковский Художник-постановщик – Юрий Доломанов Художник по костюмам – Татьяна Мирова Балетмейстер-постановщик – Оксана Кучменко

Музыкальная сказка «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог» интересна тем, что не похожа ни на одну другую, но напоминает многие. В ней переплелись мотивы разных произведений. В первую очередь, вспоминаются старые добрые фильмы «Иван да Марья» Бориса Рыцарева и «Варвара краса, длинная коса» Александра Роу, сказка о царевне-лягушке и другие. Герои спектакля с детства всем знакомы: лукавый царь Еремей и его красавица-дочь Дарья, храбрый солдат Иван, интриган Думный Дьяк, заколдованная Царевна и Соловей-разбойник – не злодей, а утонченный романтик, занимающийся грабежами не по своей воле.

27 октября / 19.00

Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» на сцене театра «Геликон-опера»

В.А. Моцарт

«Похищение из сераля», лирическая комедия в двух действиях

12+

Либретто Г. Стефани по пьесе К.Ф. Бретцнера «Бельмонт и Констанца»

Дирижер – Максим Вальков

Постановщик – народный артист РФ Юрий Александров

Сценограф и художник по костюмам – народный художник РФ Вячеслав Окунев

Длительность спектакля – 2 часа 45 минут

«В сложном лабиринте спектакля почтенный зритель увидит не только увлекательную веселую историю о приключениях молодых влюбленных людей в сказочно непредсказуемой Турции XVIII века, но и лирическое повествование о непростых

взаимоотношениях Моцарта и его жены Констанцы».

Юрий Александров

29 октября / 19.00

Башкирский государственный театр оперы и балета на Новой сцене Большого театра

Шарль Гуно

«Фауст», опера в трех действиях

16+

Либретто Ж. Барбье и М. Карре написано по первой части трагедии И. В. Гете.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Артем Макаров

Режиссер-постановщик – Георгий Исаакян

Художник-постановщик – Денис Сазонов

Хормейстер-постановщик – Александр Алексеев

Художник по свету – Ирина Вторникова

Длительность спектакля – 3 часа

Исполняется на французском языке с русскими субтитрами

«Как и во всяком великом произведении, в «Фаусте» огромное количество слоев. Одна из важнейших тем в спектакле – это одиночество. Треугольник Фауст – Мефистофель – Маргарита – это поиск собеседника, поиск родной души. Другая важная тема – природа зла. Человечество на протяжении всей своей истории придумывает некий внешний источник, называя его разными словами, но при этом если мы честно посмотрим в зеркало, то поймем, что главное зло мы производим сами, оно идет изнутри».

Георгий Исаакян

29 октября / 19.00

Государственный театр оперы и балета Республики Коми на сцене театра «Новая опера»

Жак Оффенбах

«Сказки Гоффмана», опера в двух действиях

12+

Либреттио Ж. Барбье по новеллам Э.Т. А. Гофмана

Дирижер-постановщик – Азат Максутов

Режиссер-постановщик – Илья Можайский

Сценограф – Юрий Самодуров

Художник по костюмам – Наталия Кравченко

Хормейстер-постановщик – Наталья Масанова

Хореограф–постановщик – Наталья Терентьева

Художник по свету – Нелли Сватова

«Сказки Гофмана» – это фантастический спектакль о похождениях главного героя, непростая постановочная работа, необычный музыкальный материал, сложная драматургическая линия. Перед зрителями раскрывается таинственный мир, наполненный необыкновенными персонажами. Люди и куклы, любовь и мистика – это энциклопедия душевных состояний творца, таинственный мир которого шаг за шагом раскрывается в прекрасной музыке Оффенбаха и драматургии спектакля.

В этом великом творении Оффенбаха, благодаря торжеству музыки, необычности формы и содержания, воображение и художественное восприятие зрителя позволит по-новому взглянуть на взаимоотношения человека и общества, мужчины и женщины, музы и поэта.

30 октября / 19.00

Саратовский театр оперы и балета на Новой сцене Большого театра России

Владимир Кобекин

«Вешние воды», балет в двух действиях

16+

Либретто Владимира Кобекина и Кирилла Симонова по одноименной повести Ивана Тургенева

Дирижер-постановщик – народный артист РФ Юрий Кочнев

Хореограф – Кирилл Симонов

Художники-постановщики – Екатерина Злая, Александр Барменков

Длительность спектакля – 1 час 30 минут

Центральной линией сюжета спектакля становится история о зарождении, развитии и

драматичном финале любви главных героев – молодого человека, незаурядного, но

слабохарактерного и нерешительного Дмитрия Санина и Джеммы, девушки глубокой

и цельной натуры. Свое внимание создатели балета сосредоточили на раскрытии

психологических переживаний героев, позволяющем зрителю проникнуть в глубину

человеческих чувств, самому пережить их или вспомнить.

Музыку к балету специально по заказу театра написал современный российский композитор Владимир Кобекин. Это первый балетный опус композитора.

31 октября / 19.00

Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева на Новой сцене Большого театра

Игорь Стравинский

«Жар-Птица». «Весна священная», одноактные балеты

12+

Либретто – Наталия Касаткина, Владимир Василев

Хореографы – Наталия Касаткина, Владимир Василев

Художник-постановщик – Елизавета Дворкина

Длительность спектакля – 2 часа

Музыка Игоря Стравинского занимает особое место в творчестве Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Балетмейстеры создали особый хореографический, пластический язык для выражения мощной и исполненной ярких образов музыки композитора. Этим языком прекрасно владеют артисты труппы. Постановка «Весны священной» в свое время означала для отечественного музыкального театра невероятный прорыв – репертуарный, хореографический, философский и мировоззренческий. «Мы считаем постановку «Весны» одной из важнейших в нашей жизни. Мы недавно восстановили спектакль, но в несколько иной pедакции (это всегда так бывает, когда возвpащаешься к своим pаботам), и были очень pады тому, с каким увлечением pепетиpовали «Весну» молодые аpтисты».

Наталия Касаткина

4 ноября / 12.00

Московский музыкальный театр «На Басманной» на сцене ЦДКЖ

П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский

«Спящая красавица», волшебное шоу по мотивам сказки Шарля Перро

0+

Либретто Вячеслава Архипова

Музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Петров

Постановщик – Жанна Тертерян

Художник-постановщик – Игорь Капитанов

Художник по костюмам – Наталья Спасская

Длительность спектакля – 1 час 50 минут с одним антрактом

Московский музыкальный театр «На Басманной» сохранил привычное название сказки, но сам спектакль принципиально нов. Прежде всего, тем, что герои спектакля не только танцуют, но и поют, и говорят. Сам сюжет постановки тоже заметно отличается от привычного. Согласно либретто, принц и принцесса, помолвленные еще с колыбели своими родителями (добрыми соседями), разлучены злой волшебницей. Проходят годы, и, никогда не встречавшиеся, повзрослевшие молодые люди случайно знакомятся и влюбляются друг в друга. Однако, злые силы пытаются помешать их предначертанному судьбою союзу и готовят влюбленным все новые и новые испытания. Но наши герои с помощью добрых фей (без которых, надо заметить, редко обходятся подобные истории) мужественно преодолевают все эти хитроумные козни. Ко всеобщей радости, злоключения влюбленных заканчиваются победой добра над злом и апофеозом любви.

4 ноября / 19.00

Оперная студия Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац

Назиб Жиганов

«Тюляк», эпическая опера в двух действиях

6+

Либретто Наки Исанбет

Музыкальный руководитель и дирижер – Ринат Халитов

Режиссер-постановщик – Евгений Артамонов

Хореограф – Лаура Хасаншина

Художник-постановщик – Булат Ибрагимов

Художественный руководитель оперной студии – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор Альфия Заппарова

Длительность спектакля – 1 час 30 минут

Ведомая действительностью, фантазия поэта рисует образы былых времен. Так оживет легенда о любви простого охотника Тюляка и дочери хана булгар Аембике. Стремясь сберечь Булгарское ханство от завоевания монголами, хан задумал провести майдан и выдать единственную дочь за своего фаворита – храброго воина Сартлана. Но в соревновании победу одержал Тюляк. Хан не решается отдать дочь ни победившему простолюдину, ни проигравшему воину. Оба героя оказываются в положении изгоев. Проигравший Сартлан решает сгубить Тюляка. Скрываясь от смерти, Тюляк попадает в прекрасный подводный мир. Дочь владыки подводного царства очаровывает Тюляка и дело решают свадьбой. Подводный покой оказался недолог, забурлила вода в озере – предатель Сартлан привел монголов на родную землю. Тюляк должен оставить подводный мир и встать на защиту ханства. Молодая красавица-жена не может выйти из озера и превращается в туман. Простолюдин-охотник спасает родную землю от монголов, но спасти Аембике уже никто не в силах.

5 ноября / 19.00

Санкт-Петербургский Театр «Мюзик-Холл» на сцене театра «Новая опера»

Гаэтано Доницетти

«Дон Паскуале», опера в трех действиях, двух отделениях, с одним антрактом

16+

Либретто Джованни Руффини

Музыкальный руководитель и дирижер – Фабио Мастранджело

Постановщик – Ханс-Йоахим Фрай (Австрия)

Сценография – Петр Окунев

Художник по костюмам – Елена Бадмаева

Видеоконтент – Вадим Дуленко

Художник по свету – Иван Никитин

Длительность спектакля – 2 часа 30 минут

Опера «Дон Паскуале» является эталонным произведением жанра опера-буфф. Это великолепный образец комедии, которой подвластно даже столь академичное искусство, как опера. Действие оперы перенесено в Рим 60-х годов XX века. На сцене воссоздан романтический мир Италии, вдохновленный атмосферой фильмов мастеров итальянского кинематографа. Музыкальный руководитель постановки Фабио Мастранджело, являясь тонким знатоком и ценителем итальянской оперы, придал звучанию подлинный «итальянский акцент».

6 ноября / 19.00

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-

Суорун Омоллоона на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской

Владимир Ксенофонтов

«Тиэтэйбит / Поспешивший», музыкальная комедия в двух действиях

16+

Либретто Владимира Ксенофонтова

Музыкальный руководитель и дирижер – Алексей Унаров

Режиссер-постановщик – Прокопий Неустроев

Художник-постановщик – Марьяна Оконешникова

Длительность спектакля – 1 час 20 минут

…Омуннаах Уйбаан (Взбалмошный Иван), услышав в городе весть о том, что жена его якобы покинула этот мир, попадает во всякие смешные и комедийные ситуации, порой доходящие до трагикомедии.

7 ноября / 19.00

Донбасский театр оперы и балета на сцене театра «Новая опера»

Джакомо Пуччини

«Турандот», опера в трех действиях

12+

Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони по одноименной драме-сказке Карло Гоцци

Дирижер-постановщик – Юрий Парамоненко

Режиссер-постановщик – Александр Лебедев

Режиссер – Оксана Антоненко

Хормейстер-постановщик – Людмила Стрельцова

Сценография – Надежда Швец

Художник по костюмам – Сергей Чепур

Длительность спектакля – 2 часа 30 минут

Исполняется на итальянском языке с русскими титрами

8 ноября / 19.00

Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И Немировича-Данченко

Александр Вустин

«Влюбленный дьявол», опера в двух действиях

16+

Либретто Владимира Хачатурова

Музыкальный руководитель постановки и дирижер – Владимир Юровский

Режиссер-постановщик – Александр Титель

Художник-постановщик – Владимир Арефьев

Хореограф-постановщик – Лариса Александрова

Главный хормейстер – Станислав Лыков

Художник по свету – Александр Сиваев

Видеохудожник – Анастасия Сэмбон

Хореограф фламенко – Рикардо Кастро

Длительность спектакля – 2 часа 10 минут

Опера «Влюбленный дьявол» написана по мотивам одноименной повести французского писателя XVIII века Жака Казота. Александр Вустин определил жанр своего произведение как «сцены для голосов и инструментов с играми и танцами». Более 30 лет партитура пролежала в столе композитора, ожидая своего воплощения. Мировая премьера, состоявшаяся в 2019 году в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, открыла для широкой публики это в высшей степени необычное сочинение.

11 ноября / 19.00 (время уточняется) ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ и ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «ЛЕГЕНДА»

Бетховенский зал Большого театра России

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