Здесь интересно

Музей Международного нумизматического клуба в рамках выставки "Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие" представит посетителям уникальные экспонаты из коллекции великого князя Георгия Михайловича, а также предметы, связанные с жизнью его единомышленников и коллег, принимавших непосредственное участие в составлении Корпуса русских монет.

На выставке будут представлены собственные экспонаты Музея Международного нумизматического клуба, а также предметы из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного русского музея, ГОЗНАКа, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, а также архивов ГА РФ, РГИА, РГАКФД, ЦГАКФФД СПб., Российской национальной библиотеки и частных коллекционеров.

Посетители выставки смогут увидеть монеты, которые в разное время были найдены в составе кладов. Одним из наиболее примечательных экспонатов станет златник Киевского князя Владимира Святославича. Он был обнаружен в составе Кинбурнского клада 1863 г. и приобретен великим князем Георгием Михайловичем в 1885 г. за крупную по тем временам сумму – 1300 рублей. В 1920-е гг. златник находился на Ленинградском монетном дворе, откуда поступил в Советскую филателистическую ассоциацию, а из нее в 1930 г. – в музейное собрание Государственного исторического музея.

В 1898 г. в Соборе Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры был найден клад, монеты и медали из которого выкупил Эрмитаж. Через пару лет директору Эрмитажа поступило письмо от великого князя Георгия Михайловича, в котором он писал, что император пожаловал ему из дублетов Киевского клада пять монет: «Два получервонца царя Михаила Федоровича, два тройных червонца царя Алексея Михайловича и один получервонец царевны Софии Алексеевны и царей Иоанна и Петра Алексеевичей». Часть монет из Лаврского клада также войдет в экспозицию выставки.

Кроме музейных экспонатов, которые уже выставлялись в рамках других выставок, посетители музея смогут увидеть монеты и медали, которые никогда ранее не экспонировались. В частности, это монеты из чемодана, случайным образом найденного в хранилищах Петроградской черезвычайной комиссии. Сегодня содержимое чемодана хранится в фондах Государственного Эрмитажа.

На выставке также будут доступны монеты из собрания Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, с которых великий князь Георгий Михайлович предположительно начинал свой путь в качестве нумизмата. Великий князь увлекся собирательством в 14 лет. Он начал покупать монеты на армянском базаре в Тифлисе, где тогда жил. В скором времени его коллекция насчитывала около 700 медных монет.

Кроме монет, в Музее Международного нумизматического клуба будут представлены расписки великого князя Георгия Михайловича, которые он оставлял хозяевам монет до достижения своего совершеннолетия. До 18 лет великий князь не располагал необходимыми средствами для расширения коллекции особо ценными монетами, мог позволить себе только медные, поэтому вынужден был приобретать золотые и серебряные монеты под расписки, а по достижении совершеннолетия он расплачивался за них.

Посетители музея смогут увидеть картину Валентина Серова «Портрет великого князя Георгия Михайловича». В 1901 г. портрет был написан по заказу Саратовского радищевского музея, августейшим покровителем которого являлся великий князь Георгий Михайлович. В том же году картина была передана музею, где с тех пор и находится.

В рамках выставки также будут представлены и другие подлинные экспонаты: личные вещи и предметы интерьера, фотографии, документы, книги, планы, эскизы, рассказывающие о жизни Георгия Михайловича и передающие атмосферу и культуру собирательства конца XIX – начала XX в.

Выставка призвана помочь исследователям и коллекционерам лучше понять дух того времени, историю жизни великого князя, в том числе через его ближайшее окружение, судьбу его величайшей коллекции, его мотивы и стремления как коллекционера, нумизмата и исследователя.

Выставка «Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие» будет открыта в Музее Международного нумизматического клуба (Большой Афанасьевский переулок, д. 24) для всех желающих со 2 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г.

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