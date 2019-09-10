Более половины россиян (58%) считают, что от видеоигр больше вреда, чем пользы. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Пользу видят в них молодые люди от 18 до 24 лет (так ответили 5% опрошенных). Еще 19% ответили, что вреда и пользы от видеоигр примерно поровну. 13% ответили, что в них нет ни вреда, ни пользы.

Каждый десятый опрошенный считает, что видеоигры развивают логическое мышление, 8% назвали видеоигры одним из способов хорошо отдохнуть и отвлечься от проблем, еще 8% полагают, что они повышают общее развитие, а 6% заявили, что видеоигры развивают скорость реакции. 4% опрошенных указали на развитие внимательности, 3% – на улучшение коммуникативных навыков.

Ровно половина опрошенных не нашла никакой пользы от видеоигр. Опрос проводился 15 августа среди россиян старше 18 лет. В нем участвовали 1600 респондентов.

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