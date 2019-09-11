Новости Москва Инфо

Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.

Самому крупному в США и одному из самых известных в истории человечества террористических актов уже 18 лет.

Четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Обе башни обрушились. Еще один – в здание Пентагона в Вашингтоне. Пассажиры и команда четвертого самолета попытались перехватить управление, воздушное судно рухнуло в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, около 6000 были ранено, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

По официальной версии, ответственность за эти атаки взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Аль-Каида". 12 сентября президент США Джордж Буш выступил с телевизионным обращением к нации в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Он заявил, что террористы стремились породить хаос в Америке, но сделать им это не удалось.

11 сентября 2006 года в Нью-Йорке открыли монумент "Слеза скорби". Его создал Зураб Церетели в дар россиян американскому народу.

В начале сентября текущего года стало известно, что Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе.

Такое заявление сделал американский политолог, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби, который был главным аналитиком ЦРУ по России и работал советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

По его словам, Путин сказал Бушу по телефону, что российская разведка обнаружила признаки надвигающейся террористической кампании, которая исходила из Афганистана. Биби заявил, что Путин в день трагедии первым из глав государств позвонил в Белый дом и выразил соболезнование американцам и президенту США.



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