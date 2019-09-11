В воскресенье, 15 сентября, в Москве пройдет Осенний велофестиваль – в этот день будут действовать специальные тарифы на прокат велосипедов, передает РИА Новости.

По словам руководителя столичного велопроката "Велобайк" Анны Лебедевой, время бесплатного проката увеличат до 60 минут, а все поездки длительностью до 6 часов будут стоить 100 рублей.

Участники мероприятия проедут от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, а оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам". Протяженность маршрута составит 24 километра. Сбор велосипедистов начнется с 10:00, велоколонна стартует в 12:00.

Стать участником велофестиваля могут все желающие – не только взрослые, но и дети от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, но есть желание присоединиться к велопробегу, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката "Велобайк".

В стартовом городке для участников организуют развлекательную программу, спортивные и творческие мастер-классы, вело-квест, а также фудкорт и интерактивные зоны с призами.

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