Автомагистраль

15 сентября в Москве состоится Осенний велофестиваль. Во время проведения мероприятия в центре города ожидаются перекрытия и ограничения дорожного движения.

Будет перекрыто дорожное движение на следующих улицах: ул. Лужники, аллея Славы; Лужнецкая наб., Фрунзенская наб., Пречистенская наб., Кремлёвская наб., Москворецкая наб., Устьинская наб., Серебряническая наб., ул. Земляной Вал, Садовая-Черногрязская ул., Садовая-Спасская ул., Садовая-Сухаревская ул., Садовая-Каретная ул., Садовая-Триумфальная ул., Большая Садовая ул., Садовая-Кудринская ул., Баррикадная ул., ул. Красная Пресня, ул. 1905 года, пл. Краснопресненская застава, Краснопресненская наб., Смоленская наб., Ростовская наб., Саввинская наб., Новодевичья наб.

Обращаем внимание, в связи с проведением парада техники городских служб Москвы 13-15 сентября на улицах города также ожидаются ограничения движения. В частности, 14 сентября с 9:00 до 15:00 будет перекрыто Садовое кольцо.

Подробнее ознакомиться с всеми перекрытиями и ограничениями движения на выходных можно на Едином транспортном портале (https://i.transport.mos.ru/vel).

ГКУ «АМПП» просит автомобилистов внимательно подходить к планированию поездок и парковаться только в разрешенных для этого местах. Помните, что в день Велофестиваля на дорогах города ожидается большое количество велосипедистов.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).



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