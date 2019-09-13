Здесь интересно

Денис Бояринов на ВДНХ расскажет о музыкальной хонтологии 90-х. SHOO сыграют редкий акустический концерт в окружении растений и цветов.

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14 сентября в рамках цикла встреч «Как мы запоминаем и помним» в Павильоне Книги на ВДНХ пройдет лекция-дискуссия журналиста Дениса Бояринова «Музыкальная хонтология: призраки 90-х в современной российской поп-культуре».

В последней лекции из цикла «Советская Атлантида» журналист предлагает обсудить, как российские поп-артисты реагировали на изменения реальности на историческом сломе в конце 80-х - начале 90-х, когда русскоязычная поп-музыка ставила перед собой более амбициозные задачи, чем в нынешние времена. Кроме того, речь в дискуссии пойдет о том, как запечатлелась эта эпоха в зеркале поп-культуры и о том, насколько этот отпечаток совпадает с нашими нынешними о ней представлениями.

Гостем и главным героем лекции-дискуссии станет один из создателей культового журнала ОМ, автор книги «Танцы со звездами», музыкальный журналист и преподаватель факультета журналистики МГУ Андрей Бухарин.

Регистрация:https://fgbuk-gmvts-rosizo.timepad.ru/event/1033475/

Начало: 19.00

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