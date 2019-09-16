Двадцать четыре офисных помещения МФЦ "Мои Документы" продолжают оформлять права на собственность юридических лиц. Окна для приема документов в них открыты и посетители имеют все возможности для регистрации прав собственности, кадастровый учет недвижимости. Услуги для юридических лиц пользуются популярностью у москвичей. С начала года принято более 100 тысяч заявлений на регистрацию прав собственности.

Услуги для юридических лиц предоставляются как по предварительной записи, так и по талонам электронной очереди. Обратиться заявитель может в любой из центров, оказывающих соответствующие услуги (список доступен на md.mos.ru в разделе «Об учреждении – Услуги юридическим лицам») без привязки к месту регистрации. Прием индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется с понедельника по пятницу в районных центрах госуслуг с 9:00 до 18:00 и во флагманских офисах «Мои Документы» с 10:00 до 19:00.

В центрах госуслуг можно зарегистрироваться в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства. Жители, зарегистрированные в ЦАО, ЮЗАО, СВАО или в районе Басманный могут сделать это во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО, во Дворце госуслуг и в центре госуслуг района Басманный соответственно.

Во флагманах и Дворце госуслуг можно внести изменения в сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в учредительные документы ЮЛ, ИП или крестьянского фермерского хозяйства. По предварительной записи через портал mos.ru, во флагманских офисах «Мои Документы» и в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами можно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. За одно посещение допускается подача до пяти запросов о предоставлении этих сведений.

Кроме того, на территории флагманских офисов работают специалисты ГБУ «Малый бизнес», которые готовы предоставить услуги предпринимателям, дать консультацию или проверить комплектность документов. Совместно с ГБУ «Малый бизнес» Москвы во флагманах регулярно проходят образовательные лекции и семинары по основам предпринимательства.

Центры госуслуг открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00. Флагманский офис ЦАО открыт на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская наб., д. 2), флагманский офис ЮЗАО – на третьем этаже ТРЦ «Спектр» (Новоясеневский пр-т, д. 1). Дворец госуслуг расположен в павильоне № 71 на ВДНХ (Проспект Мира, д. 119, стр. 71).

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