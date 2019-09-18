Прогноз погоды составили синоптики в Москве в среду, 18 сентября.

Ночью будет облачно с прояснениями, от 5 до 7 градусов выше нуля, по области – 2 – 7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Днем столичных жителей ждут облачность, местами умеренный дождь, столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 8 до 13.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в городе будут дожди и все более низкая температура с каждым днем. С понедельника по четверг атмосферное давление будет снижаться, при этом уже 19 и 20 сентября в столице ожидается всего около 10 градусов.

Вместе с тем до этого москвичам пообещали возвращение бабьего лета. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов выше нуля.

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