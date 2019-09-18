Изменения коснутся работы МЦК рано утром и поздно вечером. Это необходимо для модернизации инфраструктуры в ночные технологические “окна” и последующего сокращения интервалов движения поездов. В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7:30.

Инфраструктуру Московского центрального кольца обновляют для сокращения интервалов курсирования “Ласточек”. Это поможет сделать поездки по МЦК более быстрыми и комфортными для пассажиров. После проведения всех необходимых работ поезда будут ходить каждые 4 минуты вместо 5, а в обычное время – каждые 8 минут вместо 10. Работы пройдут преимущественно в выходные дни и ночное время. Это позволит минимизировать неудобства для пассажиров и сохранить привычный график движения в популярное для поездок время.

Так, в пятницу и в субботу, 20 и 21 сентября, МЦК будет закрываться раньше.

Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции “Андроновка” в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. После 23:40 поезда на МЦК перестанут курсировать.

Утром в субботу первые поезда на МЦК начнут курсировать в 5:50, а в воскресенье – в 5:44. В эти выходные дни до 7:30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут). В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7:30.

Просим планировать маршруты заранее с учетом изменений в режиме работы МЦК и приносим извинения за временные неудобства.

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