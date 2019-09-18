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Происшествия

Конфликт на дороге закончился ранением

Фото: телеграм-канал Mash

Конфликт на дороге закончился ранением

M24.ru 18 сентября 2019г., 15:49

Варшавское шоссе стало местом трагической развязки событий.

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Подозреваемый в стрельбе на дороге задержан полицейскими на Варшавском шоссе.

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Потерпевшего госпитализировали.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В начале сентября дорожный конфликт произошел на 8-м километре МКАД. Между водителями разгорелся спор, в ходе которого один из них использовал, предположительно, газовое оружие. Злоумышленник выстрелил, после чего сел за руль и скрылся с места происшествия.

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Москва-Инфо
   