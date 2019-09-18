Образование/Карьера

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец воспротивилась введению обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. Она отметила, что обращение уже направлено министру просвещения России Ольге Васильевой.

"С учетом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ. Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения", – говорится в обращении.

По данным общественников, родители российских школьников выступают за то, чтобы сдавать ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку по желанию.

Также в комитете отметили, что для сдачи обязательного экзамена по иностранному языку дети будут тратить много времени и сил в ущерб другим предметам.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своем негативном отношении к процессу выставления оценок и школьным экзаменам. По его мнению, последние следует и вовсе отменить. Он добавил, что его "сердце сжималось" каждый раз, когда учитель выбирал, кого из класса спросить на этот раз. По словам банкира, сама организация школьного распорядка "убивает всяческое желание учиться".

В Минпросвещения, комментируя заявление Грефа, отметили, что в ближайшей перспективе невозможно отменить экзамены в школах. Такое мнение высказал первый замглавы ведомства Павел Зенькович. Он пояснил, что далеко не все компании могут тестировать потенциального сотрудника при приеме на работу, не беря в расчет наличие у него аттестата или диплома.

По словам представителя Минпросвещения, "мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что действительно базовые знания есть, он ими владеет".

22 августа в Совете Федерации не поддержали введение пятилетнего моратория на изменения в ЕГЭ. При этом в верхней палате парламента отметили, что менять что-то каждый год – это тоже "ничего хорошего". Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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