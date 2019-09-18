Правительство Москвы организовало комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Распоряжение об этом опубликовано на соответствующем официальном портале.

В документе говорится, что комиссия создана с целью координации деятельности органов исполнительной власти столицы и иных государственных органов города по подготовке и проведению переписи на территории Москвы.

Комиссия будет рассматривать вопросы взаимодействия городских и федеральных органов исполнительной власти в ходе подготовки, проведения переписи, обработки материалов и публикации ее итогов. Также члены комиссии будут контролировать весь процесс.

Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года. В прошлом году в России прошла пробная перепись населения. Впервые она проходила в цифровом формате.

Жители страны, у которых есть учетная запись на Едином портале госуслуг, могли самостоятельно заполнить электронный переписной лист на себя и членов своей семьи. Отвечать на вопросы можно было в любое удобное время суток.

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