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Автомагистраль

Больше 900 экземпляров автомашин были эвакуированы

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Больше 900 экземпляров автомашин были эвакуированы

Информационный Центр Правительства Москвы 18 сентября 2019г., 16:51

Неправильная парковка транспортных средств вызвала их транспортировку на стоянки Московского паркинга.

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Автомобили BMW, Mercedes и Infinity вошли в тройку машин с двигателями повышенной мощности, которые чаще всего эвакуировали в столице из-за неправильной парковки за лето. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Летом на специализированные стоянки Московского паркинга было перемещено более 900 автомобилей с двигателями повышенной мощности - свыше 250 л/с, которые были припаркованы в неположенных местах: на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками. Среди них - по 181 BMW и Mercedes, 97 Infinity, 75 Lexus, 66 Land Rover и 64 Porsche», - отмечается в материале.

В АМПП также отметили, что нередко среди автомобилей, припаркованных на тротуарах, пешеходных переходах, вторым рядом или под запрещающим знаком, встречаются мощные спорткары или тяжелые внедорожники. «Вероятно, их владельцы полагают, что если у них эксклюзивный или негабаритный автомобиль, то работники службы эвакуации не рискнут его забрать. Это заблуждение - в парке эвакуаторов АМПП есть специальные эвакуаторы для тяжеловесной или негабаритной техники, способные переместить любой автомобиль», - отметили в Московском паркинге.

В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными при парковке и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах. Там подчеркнули, что неправильно припаркованные автомобили мешают другим участникам дорожного движения и могут стать причиной ДТП.

Перемещение неправильно припаркованных машин на спецстоянки осуществляется только по решению должностных лиц ГИБДД или МАДИ.

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