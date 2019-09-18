Автомагистраль

По информации от Валерия Леонова Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта здания производственного корпуса филиала Западный ГУП «Мосгортранс», в части смотровых канав и полов крытой стоянки.

Об этом 18 сентября сообщил председатель Москомэкспертизы. «Сегодня пристальное внимание уделяется не только улучшениюдорожной ситуации, но и созданию комфортных условий труда для работников транспортной инфраструктуры.

Так, в скором времени в районе Покровское-Стрешневопроизведут капитальный ремонтздания производственного корпуса филиала Западный ГУП «Мосгортранс», - сообщил председатель Москомэкспертизы.



В рамках проекта запланировано обновление керамической плитки стен и полов смотровых канав, замена и окраска металлических элементов, и восстановление покрытия металлических лестниц спуска в канавы. Проект также включает в себя ремонт и очистку ограждений, и устройство нового асфальтобетонного покрытия крытой стоянки.

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