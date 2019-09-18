Автомагистраль
Капитальный ремонт в здании Мосгортранс согласован с Мосгосэкспертизой
Идет реализация планов по созданию комфортных условий труда работникам транспортной инфраструктуры..
По информации от Валерия Леонова Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта здания производственного корпуса филиала Западный ГУП «Мосгортранс», в части смотровых канав и полов крытой стоянки.
Об этом 18 сентября сообщил председатель Москомэкспертизы. «Сегодня пристальное внимание уделяется не только улучшениюдорожной ситуации, но и созданию комфортных условий труда для работников транспортной инфраструктуры.
Так, в скором времени в районе
Покровское-Стрешневопроизведут капитальный ремонтздания производственного
корпуса филиала Западный ГУП «Мосгортранс», - сообщил председатель
Москомэкспертизы.
В рамках проекта запланировано обновление керамической плитки стен и полов смотровых канав, замена и окраска металлических элементов, и восстановление покрытия металлических лестниц спуска в канавы. Проект также включает в себя ремонт и очистку ограждений, и устройство нового асфальтобетонного покрытия крытой стоянки.
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