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Происшествия
Из-за падения пассажира интервалы движения поездов увеличены
Cбой на серой ветке в метро замедляет движение поездов в обратном направлении..
Падение пассажира стало причиной затруднений в движении составов поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.
На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от "Савеловско" до "Серпуховской" из-за падения пассажира.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами..
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