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Происшествия

Из-за падения пассажира интервалы движения поездов увеличены

Фото: телеграм-канал Метро Москвы

Из-за падения пассажира интервалы движения поездов увеличены

M24.ru 18 сентября 2019г., 17:17

Cбой на серой ветке в метро замедляет движение поездов в обратном направлении.

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Падение пассажира стало причиной затруднений в движении составов поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от "Савеловско" до "Серпуховской" из-за падения пассажира.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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