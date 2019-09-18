Происшествия

Падение пассажира стало причиной затруднений в движении составов поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от "Савеловско" до "Серпуховской" из-за падения пассажира.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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