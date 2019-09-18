Тоннели Арбатско-Покровской и Сокольнической линий московского метрополитена оснащены сетью мобильного оператора связи Tele2. Теперь абонентам доступен скоростной 4G-интернет не только на станциях, но и в перегонах между ними. Фидерный кабель, который проложили в тоннелях этих веток, излучает сигнал, позволяющий обеспечивать качественную и бесперебойную связь от станции

"Пятницкого шоссе" до "Щелковской" и от "Коммунарки" до "Бульвара Рокоссовского". До конца текущего года планируется обеспечить абонентов интернетом на Кольцевой и Замоскворецкой линиях. Специалисты планируют обеспечить сигнал в тоннелях между всеми станциями этих участков. Предполагается, что после установки оборудования и завершения монтажных работ 4G-интернет станет доступен на протяжении почти трети путей столичной подземки.

В прошлом году компания успешно реализовала несколько проектов совместно с метрополитеном. Например, Tele2 стал первым оператором, который обеспечил интернет на всех станциях метро. Технический директор "Tele2 Москва" Алексей Крушинин рассказал, что обеспечение метрополитена интернетом является непростой задачей.

"Архитектура подземки имеет множество нюансов, время на проведение монтажных работ ограничено спецификой работы метро, а совокупная длина всех тоннелей превышает 400 километров. Тем не менее мы продолжаем самое динамичное в отрасли строительство сети в тоннелях и уже к 2021 году обеспечим качественным интернетом все ветки метрополитена", – отметил Крушинин. По его словам, главной задачей компании является предоставление абонентам Tele2 полного объема услуг мобильной связи.

В августе операторы начали тестировать в Москве новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми представителями "большой четверки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность.

.