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Автомагистраль

Колледж железнодорожного транспорта научил студентов ремонтировать различные энергетические установки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Колледж железнодорожного транспорта научил студентов ремонтировать различные энергетические установки

M24.ru 18 сентября 2019г., 20:40

Обучение специалистов для обслуживания электробусов позволяет им освоить навыки будущего.

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Специалистов по обслуживанию и эксплуатации электробусов и электромобилей готовят в колледже железнодорожного и городского транспорта.

Студенты учатся ремонтировать различные типы энергетических установок и диагностировать системы, механизмы и узлы электрических транспортных средств, а также обслуживать современные аккумуляторные батареи. Практику они проходят в ГУП "Мосгортранс".

"Новые задачи требуют новых подготовленных кадров, городу необходимы высококвалифицированные специалисты.

Наши студенты получают навыки будущего, связанные с обслуживанием и ремонтом электромобилей и электробусов", – рассказал директор колледжа железнодорожного и городского транспорта Дмитрий Выдрин.

В топ-100 лучших образовательных организаций России 2018 года вошли 27 столичных колледжей. В них студентов обучают проектированию 3D-печати в строительстве, диагностике, управлению и обслуживанию роботизированных систем, лазерным технологиям, проектированию инфраструктуры "Умный дом" и другому.

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