Автомагистраль

Специалистов по обслуживанию и эксплуатации электробусов и электромобилей готовят в колледже железнодорожного и городского транспорта.

Студенты учатся ремонтировать различные типы энергетических установок и диагностировать системы, механизмы и узлы электрических транспортных средств, а также обслуживать современные аккумуляторные батареи. Практику они проходят в ГУП "Мосгортранс".

"Новые задачи требуют новых подготовленных кадров, городу необходимы высококвалифицированные специалисты.

Наши студенты получают навыки будущего, связанные с обслуживанием и ремонтом электромобилей и электробусов", – рассказал директор колледжа железнодорожного и городского транспорта Дмитрий Выдрин.

В топ-100 лучших образовательных организаций России 2018 года вошли 27 столичных колледжей. В них студентов обучают проектированию 3D-печати в строительстве, диагностике, управлению и обслуживанию роботизированных систем, лазерным технологиям, проектированию инфраструктуры "Умный дом" и другому.

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